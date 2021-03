Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, ya es concursante de 'Supervivientes'. Fue el décimo concursante confirmado por Mediaset para el reality en su edición de 2021 y la mayoría le conocemos como El Negro, que es como cariñosamente le llama su chica. Pero, ¿quién es realmente la pareja de la ex colaboradora de ‘Sálvame’?

A primera vista es un chico muy atractivo que puede dar juego en el reality. Omar Sánchez, cuya historia de amor con Anabel ya ha cumplido tres años, nació en Gran Canaria hace 29 años. Su pasión es el mar y esto le servirá para sobrevivir en Honduras. La convivencia es otra historia (coincidirá con Sylvia Pantoja, prima segunda de su chica y ‘enemiga’ del clan). Además, se dedica profesionalmente a lo que más le gusta. Así se presenta en las redes sociales: "Windsurfista profesional, instructor titulado de surf, sup y windsurf y fundador y CEO de Marcallao". Esto último es el nombre de la empresa de deportes acuáticos en la que hace casi de todo.

Omar Sánchez está dispuesto a darlo todo en Honduras y así lo ha expresado a través de sus redes sociales: "No sé dónde me he metido, pero sé que voy a disfrutarlo al máximo y dar todo de mí. Con muchas ganas e ilusión de empezar esta aventura. Gracias a ‘Supervivientes’ por darme la oportunidad, espero no defraudar a nadie. Lucharé hasta el final", escribió.

Habrá sopesado la decisión, sobre todo cuando Anabel ya no está en televisión para apoyarle. ¿Irá a plató a defenderle o le visitará en la isla? Y es que se incorpora a un medio que desconoce y que animó a dejar a su novia, aunque sus compañeros de 'Sálvame' ya le han pedido que vuelva, vistos los disgustos que se llevaba. Él, que parece un tipo tranquilo, ¿sabrá capear el temporal y los roces que provoquen la convivencia? ¿Cómo se llevará con Sylvia Pantoja, 'enemiga' de su chica?

Anabel, su mejor apoyo

Omar y Anabel comenzaron a salir en 2018 y él le pidió matrimonio en 2019, aunque no tienen fecha para la boda. Ella dejó su Sevilla natal para irse a vivir con él a Pozo Izquierdo, Gran Canaria. No se sabe si le defenderá en plató o irá a verle a Honduras, pero algún consejo le habrá dado, porque ella estuvo en el concurso aunque no duró mucho.

