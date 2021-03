Chiara Ferragni dio a luz el pasado 23 de marzo a su hija Vittoria

La influencer está ya en casa y ha compartido el momento en el que su hijo, Leone, conocía a su hermanita

El camino para convertirse en madre no ha sido fácil para Chiara Ferragni, y buena muestra de ello fue cuando compartió sus problemas en el parto de su primer hijo, Leone. Sin embargo, parece que con Vittoria todo ha ido mucho más fluido, y dos días después de dar a luz, por fin, ha podido volver a casa. Por culpa de la pandemia y las restricciones del COVID, nadie pudo ir al hospital a verla como suele ser habitual, ni siquiera su primogénito, que ha tenido que esperar a que mami llegara a casa con su hermanita para poder conocerla, ¡y con sólo tres añitos ha tenido un detallazo!

De la mano de su padre, el cantante Fedez, Leone le ha entregado un bonito dibujo hasta con detalles tridimensionales y con el nombre 'Vittoria' bien grande y en fucsia, y Chiara no podía evitar emocionarse con su hija en brazos. Sin duda, un precioso y tierno momento que la influencer ha querido compartir en sus redes sociales con sus más de 20 millones de seguidores.

A su vuelta a casa tampoco ha faltado la decoración con globos, las flores de amigos y familiares y un enorme "Welcome Vittoria" ('Bienvenida Vittoria') sobre un fondo de globos rosas. "Nuestra nueva vida como familia de 4 (5 con nuestra perra @matildaferragni) acaba de empezar 🥰 Bienvenida a casa, Vittoria 🙏🏻 #TheFerragnez", escribía una más que feliz Chiara.

El propio Fedez también quiso compartir una foto de la fiesta familiar que pudieron celebrar (aunque estuvieran ellos solos), y con una sencilla foto de los 4 en el sofá mostró su gratitud a la vida: "Un nuovo inizio insieme" ("Un nuevo comienzo juntos"), apuntaba. ¡Qué bonito!

