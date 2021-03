Nicky Hilton y su hambre voraz encabezan el ranking del horror de la semana. Si ya hemos visto el look imposible de Bella Hadid o el estilismo poco acertado de Sarah Jessica Parker, ahora es la hermana de Paris Hilton decidió saciar su hambre dando buena cuenta de una suculenta pizza y, en un restaurante de Nueva York, se puso manos a la obra.

Pero Nicky no es la única celebrity que ha dado mucho de que hablar en los últimos días. Katie Holmes y su churri, Emilio Vitolo, le quieres quitar el trabajo a los paparazzis o la modelo Josephine Skiver se come' literalmente' un ramos de rosas. ¿Quieres ver todos los horrores de la semana? También te enseñamos la amistad especial entre Emma Thompson y Lily James o la preparación para el chapuzón de Paul McCartney.

Emma Thompson y Lily James, amigas y conocidas

GTres

Reconozcámoslo: todos hemos vuelto a casa alguna vez como Emma Thompson o hemos tenido que ir de ‘amig@ soporte’ como Lily James. No, no es ninguna peli. Bueno, lo de las actrices sí, es durante el rodaje del filme 'Whats love got to do with it' en Londres.

Josephine Skiver se come hasta las flores

Gtres

¿Sabéis eso que dicen de ‘somos lo que comemos’. Pues ya sabemos lo que quiere ser la modelo Josephine Skriver... "Una rosa es una rosa, ehhh" como cantaban los recordados Mecano.

Katie Holmes y su novio, fotógrafos en Nueva York

Gtres

Zapatero a tus zapatos; cocinero a tus... ¿qué haces, Emilio Vitolo? Con esto de la pandemia, lo de ser dueño de un restaurante en Nueva York no es el mejor negocio del mundo, pero no vemos al novio de Katie Holmes como paparazzi por mucho que se empeñe en ir por la city sacando fotos a los fotógrafos...

Paul McCartney, al agua patos

GTres

Un consejo, Sir Paul McCartney, cuando hagas algo ¡con decisión! Así no se logra buena puntuación en salto y, sobre todo, al final te haces daño y acabas pidiendo 'Help!' como una de las canciones más populares de 'The Beatles'.

Nicky Hilton, bye, bye dieta

Gtres

¡Anda, si las Hilton comen! Y, viendo a Nicky Hilton, parece que ¡hasta el plato! Cuidado con las ansias y los ataques de gula, que es una mezcla peligrosa...

