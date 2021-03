Maluma ha querido hablar, al fin, de los rumores que existen sobre su homosexualidad: ¿le gustan los hombres?

A pesar de haber tenido varias novias, los rumores no han cesado. La última es Susana Gómez, tras romper con Natalia Barulich en 2019.

Desde que Maluma saltara a la fama mundial, las noticias sobre él se han sucedido casi a diario, y es que antes de la pandemia estaba en todas partes: actos benéficos, eventos, desfiles, conciertos... era una persona muy expuesta, incluso en su vida privada (que compartía en redes sociales a todas horas), y aunque nunca ha dado señales de que le gustaran los hombres, el rumor sobre una posible homosexualidad (incluso de un lío con Ricky Martin cuando grabaron su tema juntos 'Vente pa' ca') siempre le ha perseguido... y ahora ha querido hablar sobre ello abiertamente.

Ha sido en una entrevista para la edición mexicana de 'GQ' donde ha contado que esos comentarios le persiguen incluso desde pequeño: "En el colegio muchas personas decían que yo era gay porque me ponía diferentes colores cuando todo el mundo se vestía de negro", revelaba, y es que desde pequeño ha mostrado una gran personalidad que se ha visto amordazada por una sociedad que siempre ha criticado lo diferente: "Conozco muchas historias de niños y jóvenes que han querido vestirse de una manera, pero se van de otra porque su cultura o su familia los reprimen", se lamenta.

"Soy un amante de la moda desde que tengo uso de razón. De niño abría el clóset para decidir qué me quería poner. También gracias a mis padres, que me dieron libertad de expresión", se ha mostrado agradecido, y es que para él sus padres siempre han sido el único apoyo que le ha importado: "Lo digo abiertamente: mis padres creyeron en mí, en mi personalidad y, desde entonces, me he vestido a mi manera. Me han puesto todas las etiquetas posibles por el solo hecho de ponerme un montón de colores. Cuando todos andaban de negro para ir a una fiesta de quinceañera, yo me ponía una camisa rosa con un pantalón verde. La realidad es que siempre he amado el arte como expresión de individualidad, que a través de la moda se manifiesta muchísimo", ha comentado.

Coleccionista de moda

Eso de que es un 'fashion victim' no hace falta que lo jure, y es que no hay más que darse una vuelta por su Instagram para ver que siempre va a la última y con creaciones exclusivas de diseñadores de altura: "Soy coleccionista de arte, tengo obras importantes, y también colecciono ropa, 'sneakers'... Yo me visto así porque amo las expresiones artísticas. La gente sabe que lo que hago y cómo lo hago, me sale del corazón, incluyendo expresarme a través de mi estilo de moda. Por ejemplo, mi accesorio favorito, sin duda, son las gafas. Antes fueron las joyas y tengo una gran colección de relojes y cadenas", ha explicado. Ahora, sin embargo, dice que es menos de lujos y más espiritual porque le "representa mucho más", aunque claro, viéndole a bordo de un megayate de vacaciones después de dejar su mansión en plena naturaleza en Colombia se nos hace difícil de creer...

