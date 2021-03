"Durante diez años vosotros habéis sido mi mundo", con estas palabras arrancaba Chrissy Teigen su comunicado en Twitter, antes de anunciar su marcha definitiva: "Honestamente os debo mucho por lo que hemos construido juntos aquí. Realmente os considero a bastantes mis verdaderos amigos. Pero ha llegado el momento de decir adiós".



“El problema es que esto ha empezado a influir en mi de manera más negativa que positiva, así que no me ha quedado más remedio que hacer algo al respecto. Porque mi objetivo en esta vida siempre ha sido hacer feliz a los demás. Por eso siempre he interpretado aquí el papel de chica dura capaz de todo, aunque en realidad esa no soy yo. Mi constante deseo de gustar a todo el mundo, y también mi miedo a cabrear a la gente, me han acabado convirtiendo en alguien muy distinta. Ahora soy un ser humano muy diferente a cuando comencé a escribir aquí”, escribe la modelo.

“Os animo a todos a que no olvidéis nunca que vuestras palabras importan. Lo digo porque durante años he recibido tantos golpes por parte de supuestos seguidores que ha llegado un punto en el que, honestamente, estoy profundamente magullada”, confiesa. “Por supuesto yo he cometido muchos errores a lo largo de estos años, y encima frente a cientos de miles de personas. Y siempre he rendido cuentas por ello. Gracias a eso he aprendido muchísimo aquí. Todo menos una cosa: bloquear la negatividad”, reconoce.

Parece que Chrissy no ha podido con las críticas y ha optado por dejar su actividad en la red: “Soy una persona muy sensible, ¿de acuerdo? No es que quiera ser así, simplemente lo soy. Pero los amo, chicos, y valoro y atesoraré siempre el tiempo que hemos pasado juntos. De verdad. Bueno, también os odio”, zanja.

Ante la preocupación de sus seguidores, lanzaba otro comunicado aclarando que no es ningún rumor, que abandona la red de forma definitiva: "¡Es verdad! La plataforma ya no me sirve tan positivamente como negativamente, así que con eso me despido. Pero quiero decir que esto NO es absolutamente culpa de Twitter, creo que hacen todo lo posible para combatir el acoso implacable. No es la plataforma. No es el "acoso". Y no los trolls. Los trolls con los que puedo lidiar, aunque te pesa. Sólo soy yo. Tengo que aceptar el hecho de que no agradaré a algunas personas. Odio decepcionar a la gente o molestar a la gente y siento que lo hice una y otra vez".

