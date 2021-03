Ha sido una de las grandes protagonistas de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' y está dispuesta a serlo en 'Supervivientes 2021'. Lola ha fichado por el 'reality' de supervivencia y ha dejado claro que "voy a darlo todo": "¡Estoy super feliz y agradecida por la pedazo de oportunidad que me han ofrecido y sobre todo por dejar que viva una experiencia única! No sé cuanto tiempo estaré en aquella isla, no sé cuantas sonrisas y lagrimas aparecerán en mi cara. Solo sé que voy a darlo todo, que voy a superarme cada día más, que voy a dejarme la piel como hago siempre, lo viviré con el corazón como hago siempre, siendo yo, ahora una nueva Lola renovada, que tiene ganas de que la conozcáis como una mujer fuerte, luchadora y con ganas de sobrevivir".

Asegura que va a entrar una Lola "renovada": "Me estoy metiendo hasta el fondo en la experiencia más dura que sin duda viviré. Tengo que agradecer esto a muchísimas personas, gente de @cuarzotv que me ha aguantado muchos berrinches, muchos dolores de cabeza, pero a la hora de la verdad me protegen y tengo que estar siempre agradecida por eso...".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No ha faltado reconocer a sus seres queridos todo el apoyo: "Agradecer a toda mi familia, mis amigos, clubs de fans y sobre todo a mi persona favorita por el apoyo que me han dado y por cada sacrificio que han hecho por mi, ya sea por aguantar el tirón durante toda la emisión, como por darme consejos y abrirme los ojos sobre lo mucho que valgo, y también por ir a defenderme delante de toda España a un plató de televisión. Sé que ha sido dificilísimo para todas las personas de mi entorno verme sufrir, verme cometer errores... pero eso nos ha hecho a cada uno de nosotros más fuertes. Yo la primera".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ahora, llena de energía y renovada tras las críticas que ha recibido tras su paso por 'LIDLT', está dispuesta a "disfrutar, reír, llorar...". "Empieza la cuenta atrás... ¿estáis listos? YO, SÍ".



This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io