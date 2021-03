Esta noticia os va a hacer crecer de golpe (o daros de bruces con la realidad) a todos los que fuisteis, como nosotros, seguidores de 'Lizzie McGuire', y es que la prota, Hilary Duff, con la que hemos crecido, ¡ya es mamá de tres! Sí, de tres. Ha sido este 24 de marzo de 2021 cuando la actriz ha dado la bienvenida a Mae James Bair, su tercera hija, la segunda con su chico, Matthew Koma. Hilary ya tiene a Banks Violet Bair, primera hija de ambos, y Luca Cruz, fruto de su relación con el jugador de hockey Mike Comrie.

La pequeña Mae James Bair ha nacido, tal y como podemos ver en las redes sociales de la actriz, en su propia casa. En una preciosa imagen que ha compartido en su Instagram puede verse a la actriz sosteniendo a su pequeña dentro una piscina hinchable dentro de casa, lo que denota que quiso parir allí. A su alrededor, sus otros dos hijos y su chico, que miran embobados a la nueva peque de la casa.

"Mae James Bair, te queremos, preciosa", escribe la orgullosa mamá. Rostros como Lea Michele, Priyanka Chopra o Chiara Ferragni (que también acaba de dar la bienvenida a su pequeña), han felicitado a la feliz pareja por esta nueva aventura.

Hilary se ha sumado a la lista de VIP's que han protagonizado el 'baby boom' de 2021... "La cuarentena fue divertida", comentaba el propio Matthew en sus redes sociales dándole un toque divertido al anuncio de su nueva paternidad.



