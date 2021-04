La ex de Alejandro Sanz, Raquel Perera, presume de nueva vida de roca en Madrid

La psicóloga celebró su 46 cumpleaños y llegó al centro con un cochazo que atrajo todas las miradas

Raquel Perera se ha aclimatado perfectamente a Madrid, donde vive desde que hace un año y medio se separara de Alejandro Sanz, y a donde se mudó definitivamente el pasado mes de septiembre tras 13 años viviendo en Miami. Fue una de las condiciones de su divorcio para que el artista siguiera cerca de sus hijos, Dylan y Alma. El acuerdo estipulaba, entre otras cosas, que ella recibiría un millón de euros en tres pagos y una pensión de 10.000 euros al mes. En este tiempo, la ex mujer del cantante se ha hecho una nueva vida en la capital. Mariola Orellana, Sara Carbonero, Elena Tablada o Rocío Martín Berrocal están entre su grupo de amigas, y todas ellas la felicitaron en las redes el pasado día 23 de marzo, fecha de su 46 cumpleaños.

Ese día, Raquel quedó a comer en el centro de Madrid, donde llegó en su Tesla Model X, valorado en unos 120.000 euros, todo un capricho que tiene hasta una pantalla de cine de 17 pulgadas incorporada, además de mandos inalámbricos para juegos y sonido propio de discoteca. Como una auténtica diva, aparcó su nuevo ‘juguete’ en la zona centro atrayendo las miradas de todos los presentes. Se la veía segura y feliz. ¡Normal!

Todo le va estupendamente

Tras su separación, Raquel, que es psicóloga, montó la empresa ‘Terapiaunclick’, que le va muy bien. Además, recibe una pensión de 10.000 euros al mes de Alejandro Sanz. Y lleva un tren de vida acorde a sus ingresos...

