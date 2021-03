Desde que salió de 'La isla de las tentaciones', Mayka Rivera ha compartido piso con varias de sus compañeras de concurso. En un primer momento, la joven se fue a vivir con Inma y tiempo después comenzó a compartir piso con Melodie. Ahora, la joven ha comunicado que se enfrenta a un nuevo cambio en su vida, y es que ha decidido volver a mudarse para irse a vivir con... ¡Dorothy Collado! Una noticia que ha sorprendido mucho a sus seguidores, ya que ella fue la tentación de su ex pareja.

Mayka y Dorothy se conocieron tras su paso por 'LIDLT'. En ese momento, la murciana había decidido concursar para poner a prueba su amor por Pablo. Por su parte, Dorothy acudió al programa como tentadora y terminó fijándose en la entonces pareja de Mayka, provocando que entre ellas existiese una fuerte tensión. Finalmente, Mayka decidió marcharse del concurso junto a su tentación y Pablo abandonó la isla solo.

Ahora, parece que ambas han conseguido dejar atrás todas sus rencillas y gozan de una buena amistad. "Al principio la relación entre nosotras era rara pero hablamos las cosas y todo lo malo se quedó en la isla. Ahora, nos llevamos muy bien y solemos hablar y quedar mucho", ha reconocido a través de su canal.

Por otro lado, Mayka ha desvelado que una de las razones por las que ha decidido tomar esta decisión es porque Melodie tiene su casa en Elche y no suele acudir mucho al piso que ambas compartían en Getafe. "Me conformé con esta casa porque no me quedaba otra y he tenido que quedarme los seis meses que me exige el contrato", ha reconocido.

A pesar de esto, confiesa que le da mucha pena dejar de vivir con la que fue su compañera de concurso. "Desde el minuto uno siempre ha estado aquí conmigo, parecía que tener la casa compartida nos unía más, pero entiendo que si está en Elche no va a estar pagando una casa en la que no vive y yo estoy aquí sola todo el día".

Ahora, enfrenta este nuevo cambio con mucha ilusión y ha desvelado que está deseando poder decorar la casa a su gusto, ya que está completamente sin amueblar. En cuanto a la convivencia con Dorothy, Mayka ha reconocido que espera que las cosas entre ellas vayan bien y no terminen chocando mucho. Además, ha querido enviar un mensaje a Jorge Javier, pareja de Dorothy y ex tentador de 'LIDLT'. "Tranquilo que yo te la voy a cuidar y siempre que quieras podrás venir al piso".

La ex pareja de Tony Spina ha explicado también los motivos por los que Dorothy ha decidido dejar de vivir con su pareja para irse con ella. "Necesitan su espacio para no terminar quemando su relación", ha aclarado. Una situación que ha ella le ha venido muy bien, ya que gracias a esto puede disfrutar de una nueva compañera de piso.

