Tom Brusse está a punto de embarcarse en 'Supervivientes'... su ex, Melyssa Pinto. ¿Qué pasará?

Esta es la lista completa de concursantes de 'SV 2021'

A Tom Brusse le ha llegado, por fin, la oportunidad de su vida, y es que ha conseguido asegurarse un puesto en 'Supervivientes', un reality en el que, si se lo monta bien, además de ganar un pastizal cada semana que aguante, puede hacerse con un premio final de 200.000 euros. Pero no va a ser nada fácil, y es que al hambre y las inclemencias del tiempo, hay que sumar que ya, de primeras, se reencontrará con una persona que le odia: su ex, Melyssa Pinto, lo que le puede jugar una verdadera mala pasada. El marroquí está dispuesto a aguantar, pero tiene claro lo que pasará en el concurso con ella...

Ha sido junto a Fani, en su canal de MTMad, donde se ha sincerado: "De amor, está todo olvidado al 100%. El pasado es el pasado, y no va a volver. A Sandra la amo y se acabó. Y además, Melyssa me va a mandar a la mierda, como siempre", ha predicho, y nos los creemos perfectamente. En cuanto a Sandra, cree que no tiene de qué preocuparse, y además ella le ha dado todo su apoyo: "Yo hablo las cosas con mi pareja. Para todo el mundo es un sueño ir a Supervivientes, y ella me ha apoyado en esto".

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aún así, ni el propio Tom las tiene todas consigo mismo: "Pienso que Sandra puede tener preocupación, porque bueno… no tengo un pasado limpio. Y preparada no sé si estará para que me vaya 3 meses". Veremos si, a la vuelta, no se encuentra con una escenita, porque, tal y como le ha dicho Fani, que de esto sabe un rato, el hambre y pasarlo mal une mucho, y quizá haya más que palabras con Melyssa, ahora que, además, ella lo ha dejado con su novio...

Mediaset

Así vivió Tom el momento en el que Melyssa apareció en su villa en 'LIDLT'

Si hay un momento icónico de 'La isla de las tentaciones', ese es el de Melyssa apareciendo, llevada por los celos y la ira, en la villa de los chicos para discutir con su novio por su tonteo con Sandra, y ahora ha explicado cómo lo vivió él desde dentro: "Estábamos los chicos hablando y de repente escuchamos algo: '¡Tom Brusse!'. Como no había luz, al principio pensábamos que sería un redactor que me estaría buscando, y cuando vimos aparecer a Melyssa… buff. No sabíamos qué hacer ni qué decir. Estábamos en shock. Pero cuando ella llegó a la casa, me cambió el chip y dije ‘no quiero esto’, porque yo aún no había hecho nada, y fue entonces cuando, esa noche, besé a Sandra", ha recordado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io