La cantante Rihanna siempre ha sido una de las mujeres más sexies, y aunque ahora ya pasa de cantar (sus fans llevan casi 6 años esperando un nuevo disco que parece no llegar nunca), lo cierto es que ha encontrado otras fuentes de ingresos en el maquillaje y la moda con firmas que ya valen un billón de dólares. Así, no es de extrañar que se pueda permitir looks que valgan lo mismo que un coche, y para muestra, el último que ha lucido por las calles de Los Angeles: la artista salió a tomar algo enfundada en un modelito 'total black', y aunque parezca mentira, las joyas no eran lo más caro que llevaba encima.

Acostumbrados a looks poco recatados en ella (llevó sin despeinarse un 'naked dress' a una entrega de premios hecho con cota de malla y cristales de Swarovski con el que enseñó pezones a lo largo y ancho del mundo), casi nos enseña la ropa interior con su ajustadísima y cortísima falda, pero sin duda lo que llamaba la atención era un pequeño bolsito negro en piel de cocodrilo que colgaba de su hombro. ¿Su precio? La astronómica cifra de 15.300 dólares. ¿La firma? La más 'hot' del momento: Bottega Veneta.

Echa el cierre a una de sus empresas

Después de asentar su imperio en la belleza con 'Fenty Beauty' (que acaba de expandir con 'Fenty Skin' con cremas faciales y corporales), intentó crear su propia línea de moda de la mano del grupo de lujo LVMH en 2017 (propietario de, entre otras muchas, Louis Vuitton o Gucci), y la llamó sencillamente 'Fenty' (que, para quien no lo sepa, es su apellido), aunque el bajo número de ventas, los elevados precios y la pandemia acabaron por frustrar ese sueño y tuvo que echarle el cierre. Eso sí, al menos para seguir cumpliendo su sueño de convertirse en diseñadora, aún le queda su línea de lencería 'Savage x Fenty', que se está vendiendo como rosquillas. ¡Si es que el dinero llama al dinero...!

