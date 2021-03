Deshayla Harris ha fallecido a los 28 años. La joven, conocida en Estados Unidos por su participación en varios realities, ha fallecido en Virginia Beach tras ser víctima de un tiroteo. Al parecer, los hechos sucedieron durante la madrugada del sábado 27 de marzo. En ese momento, se registraron tres tiroteos en distintos puntos de la ciudad, unos altercados que acabaron con ocho heridos de bala y dos muertos, entre ellos la joven, que fue alcanzada por una bala fortuita que no iba destinada a ella. Hasta el momento, la Policía ha conseguido detener a tres hombres a los que se les está investigando y a los que se les imputa varios cargos.

El jefe de Policía ha explicado en una rueda de prensa que lo que durante esa madrugada "han podido ver incidentes muy caóticos en la zona de la playa". Ahora, esperan poder esclarecer los hechos y conocer el motivo de estos trágicos altercados.

Momentos antes de su fallecimiento, la joven había compartido varias publicaciones a través de sus redes sociales en las que mostraba lo bien que se lo estaba pasando en un bar en el que se encontraba momentos antes de su muerte.

Por su parte, Tashara Harris, hermana de la fallecida, le ha dedicado unas emotivas palabras a través de sus redes sociales. "No recibí ningún mensaje tuyo esta mañana. Me rompiste el corazón. ¿Por qué nos dejas así? Me duele tanto el corazón", ha escrito en su cuenta de 'Facebook'.

La joven era conocida, sobre todo, por su paso en el reality 'Bad Girls Club'. La noticia de su muerte ha causado una gran conmoción y son muchas las personas que han querido dedicarle unas emotivas palabras a través de las redes sociales. Entre ellas, algunas de sus compañeras de concurso. "Por favor, Dios, tómala en tus brazos y abrázala fuerte, vela por su familia y amigos", ha lamentado su compañera Kiyanna Bygrave.

Por ahora, Policía Estatal de Virginia ha detenido, por su presunta implicación en el caso, a tres hombres a los que ha identificado como Ahmon Adams, de 22 años, Devon Dorsey Jr., de 20, y Nyquez Baker, de 18. Todos ellos se enfrentan a siete cargos de agresión criminal, uno de uso arma de fuego y otro de manejo imprudente de un arma de fuego.

