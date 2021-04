La historia familiar de Rosemary Alker es de película: “Mi padre, uno de sus hermanos y mis abuelos tuvieron que dejar Budapest (Hungría) en 1956, huyendo de los comunistas, y marcharon a Nueva York, donde empezaron de cero con una galería de arte que luego llevaron a Los Ángeles, Miami, y finalmente, Houston”. Y allí surgió todo. Los abuelos maternos de la subdirectora de meteorología de Mediaset tenían un familiar en la ciudad que conocía a su padre y en la tercera visita que le hicieron en América, hubo flechazo entre su madre y el amigo húngaro...

¡Menudo comienzo!

Sí, se enamoraron locamente, se casaron y a los dos años me tuvieron, pero lo suyo no funcionó y mi madre volvió. Yo he tenido la suerte de criarme entre EE UU, España y Budapest, porque mi padre va cada año a comprar mercancía. Con la covid llevo año y pico sin verle.

Así se entiende tu apellido.

Creo que es de origen inglés… Y Rosemary viene porque mi madre se llama Rosa María, y por darle un toque diferente... Y mi abuela materna se llamaba Rosa; la paterna, Rosalía…

¿Y la meteorología?

Me críe los primeros años en EE UU, he pasado allí todos los veranos, y en Houston el cielo es diferente… Se gestan unas tormentas brutales. Tendría tres o cuatro años cuando vi ‘El mago de Oz’ y a mí siempre me dio mucho miedo el tornado, porque lo he vivido. Recuerdo meterme en un armario pensando que estábamos jugando al escondite…. También hay huracanes. Ya de pequeña mi objetivo fue estudiar algo que pudiera predecir estos fenómenos para avisar a la población con antelación. Luego vi ‘Twister’, y eso ya me marcó.

¿Qué hiciste entonces?

Decidí quedarme en Madrid y estudiar Físicas, me especialicé en Física de la Atmósfera; tuve una beca en Antena 3; me fui de Erasmus a Viena y me llamaron de Mediaset, donde llevo ya diez años. ¡También hice un máster de Ciencias Físicas!

¿Te ves como Mónica López, de meteorología al frente de ‘La hora de La 1’?

Dije que no viviría en España, y mírame, y que no me enamoraría de un español, y estoy hasta las trancas de uno. En la vida hay que dejarse llevar, y me está llevando a sitios muy bonitos.

Háblame de ese novio...

Juan y yo llevamos cinco años, y lo nuestro surgió cuando ya sabes lo que quieres en una relación. Me gustan los chicos grandes, se lo pedía a la vida, y mi chico mide 2,05 m. Le conocí en Atocha (la madrileña estación de tren), cuando volvía de un viaje. Se acercó, me dijo de tomar algo, empezamos a hablar y como si le conociera de toda la vida… No tiene nada que ver conmigo, yo soy muy extrovertida y él, megatímido. Es informático y, antes del covid, entrenaba a chavales de baloncesto.

¿Qué os gusta hacer?

Yo soy un culo inquieto y mi chico es la tranquilidad, pero a mí lo que me encantan son los conciertos, salir, la naturaleza y el ballet, que llevo haciendo desde que tengo uso de razón. También toco la guitarra eléctrica, estudié Ciencias pero adoro las Letras y Miguel Delibes…

¿Habrá bodorrio?

Jamás pensé casarme y tener hijos, y con él sí, con él lo quiero todo, lo que pasa es que con el covid… Nos encantaría tener hijos, yo soy niñera, pero bodorrio, no. Me gustaría una boda íntima en la que estuvieran mis familiares y amigos más cercanos y, a poder ser, cerca del mar.

¿Qué tal vuestro encierro?

Nos pilló reformando la casa, a mí me acababan de extirpar un mioma, y lo pasamos todo el día juntos e igual de enamorada.

¿Eres muy romántica?

Lo es más mi chico, a mí el romanticismo me ha salido con él. Yo no era de películas románticas ni nada por el estilo, y eso que estoy rodeada de amor.

¿En tu vida brilla el sol?

Sí. Toco madera porque me siento rodeada de luz. Mis amigos son muy bonitos, la gente que me rodea son los amigos de toda la vida, del colegio, mi pareja es luz… Además, tengo la suerte de tener cuatro padres: mi madre y su pareja y mi padre y su mujer. ¡Ah! y mis suegros. Me siento muy querida.

Como la primavera que está a punto de llegar.

Es mi estación favorita del año, en lo personal y en lo profesional, que es cuando se gestan las tormentas, la razón por la que me dedico a la meteo.

