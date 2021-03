Steisy ha revelado que llegó a quedarse sin casa tras 'Supervivientes' y Nagore acudió en su ayuda

La ex viceversa ha estrenado nuevo piso con su novio, Pablo, y así lo han decorado

La vida da muchas vueltas, y de eso sabe mucho Steisy. La ex viceversa tiene, realmente, una vida como para hacerle una película, o más bien una serie en Netflix, porque le ha pasado de todo. Si hace unas semanas revelaba que un acosador le había hundido la vida al conseguir que le cerraran su cuenta de Instagram (su principal fuente de ingresos), todo ello mientras atravesaba una fuerte depresión, ahora ha revelado en su canal de MTMad ¡que hubo un tiempo en el que se quedó sin un techo bajo el que dormir!

Todo ocurrió cuando salió de 'Supervivientes', y si no llega a ser por nada menos que Nagore Robles, quizá hoy la historia sería otra: "Cuando yo salí de la isla tenía un compañero de piso que se enamoró de mí, y como yo no quería ser su novia me echó de la casa y me vi en la calle, en Madrid y con cuatro cajas", ha contado. Ella no conocía a nadie en la ciudad más que a gente de la televisión, y la única con la que vio que tenía algo más de confianza era Nagore Robles, que fue quien le salvó la vida: "Llamé a Nagore y le dije ‘Nagore, me da mucha vergüenza pedirte esto, pero es que no conozco a nadie en Madrid’. Y ella sin preguntarme absolutamente nada de cómo ni por qué, ese día, que además ella no trabajaba en Telecinco, cogió el coche, se presentó allí, me puso las llaves de su casa en la mano y me dijo ‘toma. Quédate el tiempo que necesites’. Eso no lo hace nadie", ha reconocido, mientras apuntaba que siempre estará en deuda con ella.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Que Nagore, en la posición que está, haya ayudado a alguien como yo es de agradecer, y no voy a contar nada, pero Nagore ha ayudado a mucha gente y se ha portado muy, muy, muy bien. Es una santa, pero también es una tía que te dice las cosas a la cara, las verdades que igual no quieres escuchar, pero te las dice", ha añadido tras agradecerle todo lo que ha hecho por ella sin pedir nada a cambio: "Muchísimas gracias, de verdad. No nos vemos prácticamente nada porque tú tienes tu vida y yo la mía, pero desde ‘MYHYV’ tú decidiste tenerme ese cariño y, aunque no nos veamos, me lo has demostrado. Cuando lo he necesitado, siempre has estado ahí, y sin siquiera pedírtelo me has hecho favores, e incluso has dado la cara por mí en televisión aunque quedaras tú mal por defenderme. Para mí eres muy importante, y un consejo o unas palabras tuyas hacen mucho. Si algún día te hace falta, aunque sé que no le pides favores a nadie, aquí estoy", le ha dicho. ¡Qué bonito! Para que luego digan que en la tele no se hacen amigos...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io