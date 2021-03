A pesar de que Lola saliera de 'La isla de las tentaciones' sola después de tontear con Simone y liarse con Carlos, y de que Diego, por esas razones, le diera carpetazo, la joven leonesa no estaba dispuesta a hundirse en la miseria. Decidió entonces que viviría un tiempo soltera para tratar de recomponerse, pero lo cierto es que esa idea le duró sólo unos días, y al volver a España conoció a un nuevo chico ¡con el que ya lleva saliendo 6 meses! Fue hace unos días, antes de que terminara la edición del programa, cuando ella posteó una foto en 'Mejores Amigos' de Instagram que acabó filtrándose a todo el mundo, y ahora que por fin ha acabado el reality ha podido presentarnos a su novio, Iván, oficialmente.

Totalmente enamorada de nuevo, Lola le ha querido hacer una buena dedicatoria a su churri en las redes sociales para demostrarle lo que le quiere junto a una foto de los dos besándose: "¡Por fin! ¡Por fin deja de ser un secreto a voces! 💜 Tenía muchísimas ganas de poder gritarlo a los cuatro vientos y por fin ha llegado el día. Os presento oficialmente a @ivan27official, mi pareja desde hace 6 meses", escribe pletórica.

Su amor se fraguó gracias a las redes sociales: "Nuestra historia es preciosa, todo comenzó con un baile de Tiktok y yendo a conocerte, y míranos lo lejos que hemos llegado", añade Lola, que también entiende lo difícil que era conocer a una chica que estaba en televisión con una historia tan controvertida como la suya: "Lo que has visto ha sido súper duro de superar... y lo que has podido aguantar en cuanto a comentarios, igual. Pero tú has dado el cayo, has estado ahí cuando más lo necesitaba", le agradece.

Sin embargo, ahora ella se marcha a Honduras, así que tendrán que poner a prueba de nuevo su amor, esta vez por la distancia: "Ahora que podríamos disfrutar juntos, sin escondernos, emprendo una nueva aventura, y de nuevo has estado ahí para apoyarme a muerte, y estarás ahí todo lo que dure esta experiencia". ¿Quiere decir eso que será él quien la defienda en plató? Habrá que esperar un poco más para verlo, pero sería taaan bonito...

¿Y quién es él?

Iván es un joven alicantino que vive actualmente en Benidorm. En su cuenta de Instagram se puede ver que es un apasionado de los deportes y de los animales, y que, además, ¡tiene unos ojos azules de infarto! (cualidad que, por cierto, comparte con Diego). Iván, en lo profesional, tampoco es ningún desconocido: tiene más de 80.000 seguidores en Instagram (que irán subiendo cuando se le vaya conociendo un poco más gracias a Lola), y cuenta con una legión de medio millón de seguidores en Tik Tok. Vamos, ¡una estrella de las redes sociales! ¿Dará el salto a la tele?

