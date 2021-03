El deporte es una de las cosas que Rafa Mora y Macarena Millán tienen en común. A la pareja le encanta mantenerse en forma y por eso es habitual poder ver en sus redes sociales algunos vídeos de ellos en el gimnasio o realizando algún tipo de ejercicio. Ahora, el colaborador ha querido presumir de chica mostrando lo rápido que es capaz de correr, y es que él está orgulloso de cada cosa que hace su pareja y así lo deja reflejado a través de sus redes sociales.

A través de un vídeo que ha compartido en sus 'stories' de 'Instagram', se puede apreciar lo rápida que es Macarena corriendo los 60 metros lisos. De hecho, él la ha comparado con un guepardo, y es que parece que es capaz de alcanzar una gran velocidad.

Lo cierto es que la pareja suele compartir a través de sus redes sociales algunos de los momentos que viven juntos. El colaborador no duda en presumir de los grandes dotes que tiene su chica en diferentes ámbitos. De hecho, hace poco podíamos ver cómo compartía un vídeo bailando junto a ella, y es que tenía que aprovechar que su novia fue bailarina. Sin embargo, parece que no fue una gran idea, ya que él recibió muchas críticas por us "pobres" dotes como bailarín.

Rafa Mora y Macarena Millán comenzaron su relación en 2016 y a pesar de que han pasado por algunos altibajos, finalmente se han convertido en una pareja muy estable. Ahora, están esperando que la situación mejore para poder celebrar su ansiada boda. Un momento muy especial que llevan planeando desde que ella se lo propuso con una romántica petición. De momento, mientras ese día llega, la pareja sigue disfrutando el uno del otro compartiendo algunos de los hobbies que tienen en común.

