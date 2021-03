¡Menuda cara le han dejado a Steisy tras sus últimos pinchazos de ácido hialurónico! La influencer ha querido someterse a un tratamiento rellenador facial para conseguir un 'efecto contouring' sin maquillaje, pero antes de que sigáis alucinando con la foto superior, tenemos que deciros que, a pesar del susto que nos hemos llevado, os aclaramos que se trataba de un filtro de Instagram, así que no, Steisy no se ha quedado como un cojín guateado, pero sí ha querido compartir con todos lo que se ha hecho en la cara.

La ex viceversa ha pasado por consulta para ponerse un poco de relleno en la cara. después de perder 16 kilos, quizá se ve el resto algo "desinflado", y ha querido arreglarlo con un poquito de ácido hialurónico en pómulos, mandíbula y labios, y así conseguir un efecto más anguloso que perfectamente podría conseguir con maquillaje, pero ella quiere verse ideal también con la cara lavada.

El resultado, lejos de ser el que compartía con un filtro entre risas, le ha quedado de lo más natural, y con apenas un poco de maquillaje en la cara se notaba que el relleno había hecho su trabajo: Steisy se siente bien, y eso es lo único que importa al verse en el espejo. "Resultado inmediato", apuntaba en una imagen tras pincharse la cara.



