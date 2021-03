Bea Retamal y Dani G. ¿están empezando a sentir el uno por el otro? De momento, ya han tenido noche de pasión

La valenciana llegó con problemas en su relación. Así fue su conversación de ruptura en directo

Jugar con fuego es lo que tiene, que al final te quemas, y Bea Retamal ya se ha hecho cenizas con Dani García. La valenciana llegaba al reality 'Solos' con problemas en su pareja, y la aparición de su compañero de piso sólo ha acelerado la ruptura: ambos han tenido ya tonteo y noche de amor bajo las sábanas, y aunque eso le costó una dura discusión con su ya exnovio por teléfono, Bea no puede estar más contenta al lado de Dani. De momento se están conociendo, pero la cosa va avanzando y ninguno echa el freno. ¿Están empezando a sentir algo el uno por el otro? Porque casi oímos un 'te quiero'...

Ha sido durante una de las pruebas cuando a Dani casi se le escapa. Tenían que protagonizar 'el hotel de los famosos', e imitar a otros personajes de Mediaset durante varios minutos: Maite Galdeano, Lucía (de LIDLT'), Marta Peñate... pero también les ha tocado imitarse el uno al otro, y entre risas por lo bien que Dani hacía de Bea, a Dani se le veía el plumero teniendo una conversación sobre su nueva relación: "¿Qué es lo te da miedo, qué te perturba y atormenta? Yo me he enamorado ya unas 14 veces, y no pasa ná", decía él haciendo de ella con una máscara de Bea.

La valenciana casi no podía articular palabra de la risa: "Será por amor, yo tengo aquí una libreta, una colección que no pasa nada. Si yo te quie…", añadía Dani antes de frenar en seco, y Bea le cortaba: "'Yo te quiero' no te lo he dicho en la vida. Ya te gustaría que la Bea te dijera 'te quiero'", se mofaba ella, y él intentaba salir del paso como podía, pero sin salirse del papel: "Lo que te iba a decir no es que 'te quiero', pero en realidad me gustas. Si yo lo que quiero es que me digas las cosas, me encanta cuando me dices las cosas", se explicaba sin mucho acierto. ¡Ay, Dani, que casi se te escapa! A ver si es que te estás pillando...

