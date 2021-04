Nerea Rodríguez no acierta con su look. La cantante, que fue segunda en la última edición de 'Tu Cara Me Suena' y tiene una voz angelical, escogió un estilismo informal en el que los pantalones de 'print' animal y las botas de plataforma tenían todo el protagonismo y no era, precisamente, bueno.

Pero la concursante de 'Operación Triunfo 2017' no es la única que no ha acertado con uno de sus últimos estilismos como ya les ocurrió, en ocasiones anteriores, a Kendall Jenner o Dua Lipa y Bella Hadid. Sarah Jessica Parker, que ya empieza a ser habitual de este ranking de peor vestidas, parece haber perdido el norte en cuanto a gusto y la actriz Ashley Greene mezcla chándal con bailarinas. ¿What? Pero no son las únicas. Descubre todos los 'patinazos' estilísticos de la semana.

Ashley Roberts, en versión XL

Bailarina, cantante, modelo y miembro del grupo musical Pussycat Dolls, la artista lo tiene todo para triunfar, menos buen gusto. El rojo vibrante de las botas retro con el verde de la maxi camisa nos horroriza. Sólo el bolso se salva.

Ashley Greene, medias tintas

Si quieres llevar un estilo deportivo, hazlo de pies a cabeza. Lo de combinar las bailarinas joya con el chándal debería estar prohibido. Esta vez, la actriz de ‘Crepúsculo’, siempre estilosa, ha descuidado mucho su look.

Kaia Gerber, hasta el calcetín

¡Qué manía tiene esta chica con llevar el calcetín por encima de los leggins! Los calentadores que marcaron tendencia en los 80 deberían quedarse en esa década. Debería seguir los consejos de su madre, Cindy Crawford.

Sarah Jessica Parker, mezclado y agitado

La considerada como la primera 'influencer' del mundo de la moda ha perdido el norte. Sus últimos estilismos nada tienen que ver con aquellos maravillosos looks con los que nos enamoró en ‘Sexo en Nueva York’. ¡Qué pintas lleva…!

Miles Chamley-Watson, en versión multicolor

Al deportista de EE UU y ex de Rihanna el pantalón del chándal le queda corto y le sienta fatal. La cadena de eslabones de oro no pega nada con el look, y la cazadora, con otro tipo de prendas, hubiera estado de diez, pero así, ni hablar.

Nerea Rodríguez, rompedora

Hay que reconocer que la cantante catalana y estrella de ‘Operación Triunfo 2017’ tiene una voz angelical, pero su gusto a la hora de vestir deja mucho que desear. El jersey está genial, pero los pantalones y las botas de plataforma, fatal.

