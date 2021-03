No falta nada para que comience uno de los mejores programas de Mediaset. Un programa lleno de pruebas muy complicadas y en donde los sentimientos están a flor de piel. Pronto arrancará 'Supervivientes 2021' y los concursantes tendrán, sin duda, la mejor experiencias de sus vidas.

Muchas han sido las despedidas emotivas de los concursantes, pero si nos tenemos que quedar con una es con la de una de las parejas de moda del momento: Tom y Sandra. El que fuera novio de Melyssa Pinto le ha hecho un 'regalazo' a Sandra Pica antes de decirse adiós. La joven lo mostraba en su perfil de Instagram de los más emocionada. Se trata de un enorme ramo de rosas rojas.

"Cada vez que las veo me da mucha pena no saber cuando volveré a verle", escribía la novia del futuro concursante de 'SV'. Muchos son los altibajos que ha sufrido esta pareja desde que salió junta de 'La isla de las tentaciones 2'. Él dejó a su novia de entonces por ella, su tentación y desde ese día no se pueden separar.

Aquí no queda la cosa. Melyssa, su antigua pareja, también será concursante de 'Supervivientes 2021', ¿Cómo se lo habrá tomado Sandra? ¿Surgirá de nuevo la chispa entre ellos o seguirán por el camino que llevan (casi odiándose)? Desde luego cuando Tom bromeó con que abrazaría a Melyssa en las noche de frío en la playa, a Sandra no le hizo nada de gracia, por lo que tendrá la mosca detrás de la oreja. Estamos deseando ver esta edición y todas sus tramas.

