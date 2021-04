ivani icardi responde a todas las dudas sobre su embarazo

Aunque al principio nadie daba un duro por su relación, Hugo Sierra e Ivani Icardi han demostrado la fortaleza de su amor después de su paso por 'Supervivientes'. Hace tan solo unos meses anunciaban que se encuentran esperando su primer hijo en común, una niña a la que incluso ya han puesto nombre: Giorgia. Ahora Ivana Icardi está dispuesta a resolver todas las dudas sobre su embarazo a través de su canal de MTMAD. Lo primero que ha hecho la argentina ha sido dar las gracias a todos sus seguidores por la acogida de su canal. "Muchas gracias chicos, no esperaba tanto cariño".

La joven ha contado que al principio, incluso antes de saber que estaba embarazada, se sentía muy sensible. "Lloraba por todo, notaba que mis hormonas se habían revolucionado. Soy sensible, pero no cómo para sentirme de está forma. Me había creado una paranoia de sentimientos. Fue una locura", ha explicado.

Sin embargo, cuando se enteró de que estaba embarazada, ya se dio cuenta de porqué estaba tan sensible. Respecto a los cambios físicos Ivana ha contado que aunque no estuvo vomitando, sí que sintió mucho cansancio y náuseas durante el primer trimestre de embarazo.

Ahora que se encuentra en el segundo trismestre dice que está de "maravilla". "Es el mejor trimestre, no tengo tanta barriga y no tengo los síntomas de los primeros meses". Además ha contado que va a mostrar a su hija Giorga públicamente: "Creo que es algo super bonito, aunque creo que también hay que tener cuidado porque la gente es mala".

Ivani Icardi también ha desvelado la fecha probable de parto. "Me han dicho que es el 2 de agosto, pero igual se adelanta o atrasa". Sobre si nota pataditas de Giorga dice que la ha notado desde la semana 18 de embarazo. "La gente no me cree porque no suele pasar, pero también me han dicho que es una niña bastante grande".

Sobre si se encuentra preparada o no para ser madre. "Creo que nadie está preparada, tengo 26 años, pero eso no tiene nada qué decir", ha explicado la joven dejando claro que hay que saber que la vida da un giro de 180º, pero ella se siente con experiencia después de haber cuidado a sus dos hermanitos durante varios años con tan solo 19.

El nombre de su hija no tiene nada especial, es porque les gusta. "Giorga significa que trabaja en la tierra. Es un nombre italiano, pero no tiene nada que ver. Me gusta desde siempre".

Sobre el parto prefiero no pensar en ese momento. El peso es lo que más le han preguntado. "Sobre el peso, yo soy muy variante. Desde que me quedé embarazada perdí peso. Llegué a pesar 76 kilos. En 'Supervivientes' perdí 14 kilos y recuperé 17. Cuando me quedé embarazada pesaba 70 kilos, ahora estoy en 69. No he engordado", ha explicado.

