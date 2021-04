Descubre todo lo que ha sucedido en el pisito de 'Solo/Sola'

Bea Retamal y Dani G. han protagonizado un gran enfrentamiento en 'Sola/Solo'. Parece que la pareja comienza a tener problemas en el paraíso y la convivencia ya ha provocado que tengan sus primeras peleas. Ahora, los concursantes han vivido una de sus discusiones más fuertes, provocando que hayan pasado varias horas sin hablarse pero, ¿qué ha pasado entre ellos? Al parecer, el detonante habría sido una frase que el ex tentador de 'La isla de las tentaciones' le ha dicho a Bea y en la que le reconocía que le quería.

La pareja estaba realizando una prueba en la que tenían que interpretar un papel para irse de viaje al Caribe. En ese momento, como parte de este reto, Dani le ha soltado a Bea un "te quiero", una declaración que ha provocado que ella terminase estallando contra él. La ex gran hermana le ha tachado de ser un mentiroso compulsivo y ha terminado muy molesta con él. "Interpretas muy bien y me dices ‘te quiero’ mirándome a los ojos. Ya no sé lo que es verdad, lo que es mentira o lo que me dices en broma y lo que no", le ha indicado.

Bea Retamal ha estallado contra su compañero y ha explicado que le molesta mucho que sea capaz de decir esas cosas durante una prueba. La ex gran hermana ha reconocido que la forma en la que le miraba mientras le decía "te quiero" le ha hecho pensar que podía ser verdad y le ha dado miedo darse cuenta de que "es capaz de mentir tan bien". Sin embargo, él tenía otra versión de los hechos.

"Te lo he dicho como me ha salido", le ha explicado Dani, dejando claro que puede ser que realmente esté teniendo ya esos sentimientos por ella. "Después de cómo me estoy portando contigo y me estoy abriendo, que me digas que interpreto muy bien… Pienso que estoy haciendo el imbécil", le ha indicado visiblemente molesto. El ex tentador ha reconocido que lo que está haciendo en el concurso lo hace porque quiere y que no ha sido parte de una interpretación. Unas palabras que han terminado convenciendo a Bea, aunque ha seguido recalcando que le hubiese gustado que la primera vez que le dijese "te quiero" no fuese durante una prueba.

