Aurah Ruiz por fin puede respirar tranquila gracias a su reconciliación con el padre de su hijo, Jesé Rodríguez

La influencer y ex gran hermana ha podido mostrar por primera vez la cara de su pequeño en su canal

Reconciliarse con el padre de su hijo parece que a Aurah Ruiz sólo le está trayendo alegrías. A pesar de que el uno al otro se han llevado por el camino de la amargura (y todavía les queda a pesar de haber vuelto, porque sus demandas en los Juzgados siguen su curso), ahora todo está olvidado, y ambos disfrutan de su relación como pareja y como padres comprometidos con el pequeño Nyan, que está a punto de cumplir 4 añitos. La vida les sonríe en este momento, especialmente a Aurah, que además de retomar su vida previa a la guerra con Jesé, ha conseguido otra meta gracias a esta reconciliación: poder enseñar la cara de su hijo públicamente.

Para Aurah siempre ha sido un problema el hecho de no poder enseñar la cara del pequeño, porque consideraba que si ella mostraba toda su vida en su canal de MTMad o en sus redes sociales, era inútil no poder mostrar al pequeño si a ella le apetecía, pero para ello tienen que estar de acuerdo los dos padres, y Jesé, tal y como ella explicó hace tiempo en otro vídeo, se lo prohibió bajo amenaza de demanda. Ahora todo ese mal rollo se ha acabado, y en su vídeo nº 100, por fin, ha cumplido su sueño y el de muchos de sus seguidores, que le pedían una y otra vez que enseñara al bebé.

Aurah se libra así de ese 'castigo' de una vez por todas, que le ha costado hasta críticas: precisamente por no poder mostrar al pequeño, muchos de sus 'haters' la acusaban de no estar con él en las redes sociales, cuando la mayoría de las veces (y lo ha explicado en infinidad de ocasiones) estaba a su lado, aunque no podía mostrarlo.

