Muchos famosos han sufrido el covid: algunos lo han pasado pero otros no han tenido tanta suerte

Paz Padilla y Jordi Sánchez han sido los últimos en contar su experiencia ingresados

El covid ha supuesto un tsunami imparable en nuestras vidas que se ha llevado a millones de personas por delante en todo el mundo, y ha dado exactamente igual su edad, clase social, profesión y dinero en el banco. Sin embargo, en 2021, un año después de que comenzara la pandemia ya hay un fuerte rayo de esperanza para muchas personas que esperan con ansia y paciencia la vacuna. Algunos, sin embargo, como las infantas Cristina y Elena, la han conseguido antes de que les toque su turno fuera de nuestras fronteras por un ofrecimiento, mientras que otros han tenido alguna ventaja por estar en el extranjero, como el actor Miguel Ángel Silvestre, que ya ha recibido la primera dosis.



Ha sido él mismo el que, a través de su Instagram, ha retransmitido el momento en el que una enfermera, en medio de un supermercado de la cadena CVS de Estados Unidos, le inoculaba con la vacuna de Pfizer, y además, según ha revelado, él mismo ha podido elegir qué vacuna quería: "Aquí puedes elegir la vacuna que te quieres poner y hay infinidad de sitios habilitados para hacer tests y poner vacunas, todos gratuitos", ha informado. Pero ¿cómo lo ha hecho?

Miguel Ángel, a pesar de tener la nacionalidad española, dispone de una Green Card, una tarjeta de residencia que le ha dado derecho, como un ciudadano más, a obtener la vacuna a la vez que está trabajando en el país: "#Feliz es poco! Venir a trabajar a #USA #Arizona y volver a España en un mes vacunado con las 2 dosis de Pfizer... 🙏🏻 ¡Qué suerte la mía!", escribía muy contento, que sólo piensa en estar inmunizado para poder regresar a España y abrazar a su abuela, o su tata, como él la llama, que, por cierto, también ha recibido la suya, pero aquí en España, y por su turno: "Oleee! Pero yo te he ganado la carrera y eso que yo no tengo la GreenCard como tú 😜 Cuando vengas ya estaremos los 2 vacunados! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Oleeee! Disfruta del rodaje guapo", le deseaba ella en un comentario junto a la foto superior.

De momento, el actor ha recibido la primera dosis, pero en un mes recibirá la segunda y, por fin, podrá disfrutar de su inmunidad, además de volver a España sin miedo a enfermar por el COVID o a contagiárselo a otras personas. Además, gracias a este gesto, su vacuna quedará disponible para otra persona en nuestro país. Miguel Ángel, por otro lado, está a punto de estrenar en TVE el esperado programa de baile 'The Dancer'.

