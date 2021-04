Violeta Mangriñán aún arrastra los problemas de salud derivados de su paso por 'Supervivientes'

La ex viceversa acabó en urgencias el fin de semana y ahora espera que le hagan nuevas pruebas

Lo de Violeta Mangriñán y los sustos de salud empieza a ser preocupante, y es que la ex viceversa y antigua concursante de 'Supervivientes' no para últimamente de hacer visitas al médico. ¿La última? Este pasado fin de semana: mientras muchos disfrutaban de sus días libres por Semana Santa, ella acababa en urgencias por problemas abdominales, y como aún no saben qué le ocurre, tendrá que pasar por el médico en los próximos días para que le realicen algunas pruebas.

Así lo contaba hace sólo unas horas a través de su cuenta de Instagram: a pesar de haber podido continuar con su vida, e incluso ha estado haciendo deporte, el fin de semana estuvo preocupada por lo que podría pasarle, y ya le han derivado a los especialistas de digestivo y de ginecología para hacerle ecografías y tratar de averiguar qué le pasa.

Por lo pronto, no son pocas las cosas que le ocurren a Violeta: tras su paso por 'Supervivientes', desarrolló problemas con la vesícula que le provocaron unos dolores tan fuertes que tuvo que abandonar el programa por prescripción médica. Además, hace unas semanas reveló que, desde hace dos años, tiene ovarios poliquísticos, lo que le ocasiona unas menstruaciones muy dolorosas, y sus problemas de estómago también le traen por el camino de la amargura, pues sufría de repente hinchazones abdominales que le quitaban hasta el hambre. También tiene hipertiroidismo y lucha desde hace años contra un trastorno alimenticio. Desde aquí esperamos que Violeta se recupere pronto y puedan dar con los problemas de salud que tiene para que, por fin, pueda hacer vida normal... ¡Ánimo!

