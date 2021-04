Suso podría estar de nuevo enamorado de una joven enfermera llamada Amanda

Los tortolitos pasaron este lunes en la Warner junto a Rafa Mora y su chica, Macarena

Hace tan sólo unos días, Suso le tiraba los trastos a Sandra Barneda en directo

Probablemente sólo se estén conociendo, pero parece que Suso ya bebe los vientos por una nueva chica. El ex gran hermano suele ser bastante escurridizo en esto del amor, y es que sabemos lo que le gusta un ligoteo, por eso cuando una chica se cruza en su camino y nos la enseña abiertamente en sus redes sociales, sabemos que la cosa empieza a ir en serio, y eso es lo que hizo este lunes con una joven llamada Amanda, con la que se mostró de lo más cariñoso en Instagram en una quedada con Rafa Mora y su chica para visitar la Warner.

Suso se ha deshecho en halagos hacia ella llamándola 'gordi' o 'mi niña', y añadiendo muchos corazones en las fotos y vídeos que ha subido. Hace sólo unos días que el catalán tonteaba con Sandra Barneda en directo en uno de los debates de 'La isla de las tentaciones', pero parece que no ha pasado más allá de la broma, porque quizá por ese entonces Suso ya tenía en mente a otra mujer. Además, parece que ella, con los amigos de Suso, está calando muy bien, porque ha hecho muy buenas migas con Rafa, y especialmente con Macarena. Pero ¿quién es Amanda?

Suso Álvarez Instagram

Suso Álvarez Instagram

Suso Álvarez Instagram

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La joven que hace suspirar a Suso se hace llamar en las redes sociales '@mandy_lg', y cuenta con casi 20.000 seguidores (un cifra nada despreciable para alguien "anónimo"). Amanda también tiene Tik Tok, y ahí se hace llamar '@mandy_valkiria'. La chica vive en Barcelona, y aunque en sus redes sociales podemos apreciar que ha disfrutado mucho la noche, a día de hoy es una entregada enfermera y también modelo. También es muy deportista (se ha hecho el Camino de Santiago al menos en dos ocasiones, en 2016 y en 2019, y disfruta de otros deportes como las motos de agua), pero si hay algo que la vuelve loca, es viajar: ha estado en México, Turquía, Colombia y también en Cuba, así que sin duda su destino vacacional tiene que tener playa. Vamos, ¡que encaja a la perfección con Suso! A ver si ésta es la definitiva...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io