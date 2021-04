Aunque te cuesta reconocerlo. Sí, es él. Pete Doherty. Aquel cantante que, allá por 2005, andaba colgado (y no sólo sentimentalmente...) de Kate Moss, en quien se apoyaba más que abrazaba en aquellas interminables juergas a las que parecían 'adictos' y que les sirvieron para plantearse si no acabarían mal...

Pete no petó, aunque alguien debería decirle que la piel tiene un límite... Cargado de canas y de kilos y con una cara que nos recuerda a la del Soro, le vimos en Etretat (Francia) hecho un tipo de campo... ¡La de vueltas que da la vida!

El cantante británico se ha mudado a Francia junto a su novia Katia deVidas, con la que que no sólo comparte pasión, también es su compañera de grupo en la banda 'Peter Doherty and the Puta Madres'. En 2019 fue detenido en París por comprar cocaína en la calle, pero parece que ahora ha decido dar un giro a su antigua vida y según publica el tabloide británico The Sun, Pete está limpio y disfruta de su nueva vida junto a Katia.

En cuanto a sus kilitos de más 'The Sun' apunta a que el compositor se ha aficionado a las delicias francesas como el queso comté. Otras de las cosas a las que le ha cogido cariño es a la cama... pero no penséis mal, por lo visto durante años el cantante podía pasar días despierto. Ahora, sin embargo, le encanta dormir.

Así conocimos a Pete Doherty

El cantante británico se hizo muy popular en las páginas de papel couché por su tórrida relación con la modelo Kate Moss. Se conocieron en 2005 poco después de que la top rompiese con Jefferson Hack –padre de su hija, Lila Grace– y con él, volvieron las noches de fiesta para Kate. Fue ella la que rompió la relación, casi dos años después.

