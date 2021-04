Noel Bayarri ha dado consejos sexuales a sus seguidores

El canario disfruta mucho del sexo y tiene mucha experiencia

Darle a Noel Bayarri un tema de conversación sobre sexo es como darle un caramelo a un niño: lo va a disfrutar de principio a fin, y así lo ha demostrado el 'mojo picón' en su último vídeo para su canal de MTMad. El canario ha querido ayudar a varios seguidores con consultas sobre relaciones sexuales y sexualidad, como consejos para aguantar más en la cama o la importancia del sexo en una relación. Sin embargo, ya metido en harina, Noel también ha querido confesar, en esos consejos, lo que a él le gusta en el sexo.

Precisamente una seguidora ha querido, ni más ni menos, que le dé recomendaciones ni más ni menos que para una buena felación. Aquí Noel ha tirado de experiencia, pero también del porno, aunque sabe que precisamente no sea la mejor opción: a cada hombre le gusta una cosa diferente en el sexo, pero reconoce que, aunque los vídeos 'x' están alejados de la realidad de lo que es el sexo, en las felaciones cree que los hombres coinciden bastante en lo que quieren que les hagan: "Puede que luego le gusten otras cosas, pero si escupes, tragas, mueves la mano... por lo menos aprobada estás", ha resumido.

Sexo en la primera cita: ¿sí o no?

Otra seguidora ha querido dejar claro que a ella le parece bien tener sexo en la primera cita, y ha querido que Noel le explique, desde su visión de hombre, por qué cree que hay mujeres que se niegan a ello aunque tengan ganas. El canario lo tiene claro: "Es simplemente machismo. Eso pasa por la educación que se nos ha dado de que la mujer si se acuesta en la primera cita es malo y el tío puede hacer lo que le dé la gana, porque se espera de ella que valore más su sexualidad y 'se haga respetar'. Chorradas", ha apuntado, dejando claro que lo ideal sería que cada uno hiciera lo que le apetece en cada momento. ¡Di que sí!

