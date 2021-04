Descubre todo lo que ocurre en el pisito de 'Solo/Sola'

Bea Retamal y Dani G. están cada día más unidos. La pareja está pasando por todas las fases de una relación dentro del pisito de 'Sol@s'. Si hace unos días podíamos verlos tener una de sus discusiones más fuertes debido al "te quiero" que él le dijo a la ex gran hermana, ahora los hemos podido escuchar cómo intentaban sincerarse el uno con el otro, manteniendo una de sus conversaciones más románticas. Parece que la química que había entre ambos desde un principio está comenzando a crecer poco a poco y ya comienzan a tener más sentimientos el uno por el otro.

Todo ha empezado cuando Bea Retamal ha decidido preguntarle a Dani qué siente exactamente cuando le mira. "Que me gustas", le ha respondido él sin dudar ni un momento. Sin embargo, ella no se ha quedado conforme con eso y ha querido indagar aun más en los sentimientos del joven. La ex gran hermana le ha preguntado qué siente exactamente por ella cuando le da un beso, una pregunta que ha contado con una respuesta que le ha sorprendido y gustado. "Te siento como mía, no en plan posesión infernal, te siento como que me apetece tenerte aquí".

Dani G. ha seguido sincerándose con su compañera y ha recordado los momentos de pasión que viven bajo las sábanas. Para él, este es un momento muy especial, y es que siente que llegan a fusionarse por completo. "Me meto en tu cabeza y tú en la mía", le ha confesado. Unas palabras con las que ella está completamente de acuerdo, y es que ha reconocido que siente que se unen en "mente, cuerpo y alma".

Sin duda, parece que las cosas entre ellos dos van viento en popa y cada vez comienzan a tener más sentimientos el uno por el otro. Aunque todavía es pronto para saber si esta relación tendrá futuro dentro del pisito, lo que está claro es que Bea ya ha olvidado completamente a su ex pareja, con la que seguía estando cuando se besó por primera vez con Dani y con el que ha mantenido una fuerte discusión en el 'pisito' por el acercamiento que tuvo con el ex tentador de 'La isla de las tentaciones' y que terminó con una ruptura definitiva.

