Angie Rigueiro es uno de los rostros más de moda de Atresmedia. De 'Noticias de la mañana' a ser uno de los rostros de los 'Deportes', en la edición del medio día y la noche de Antena 3. La periodista aceptó el reto del cambio y lo ha pasado con nota... Nos citamos con la informadora, mezcla de varias culturas que ayudan a explicar su exótica belleza, y nos descubre cómo es cuando se aleja de los focos ante los que triunfa.

Angie, ¿Cuántos años llevas en España?

Vine cuando tenía cuatro años. Nací en Buenos Aires, soy hija de argentinos de ascendencia libanesa e italiana. Tengo mucha mezcla y físicamente me dicen que soy igual a las tías libanesas de mi padre. El apellido Rigueiro viene de sus tatarabuelos, que eran gallegos.

"Mi abuela está entusiasmada porque me puede ver por América TV"

¿Cómo llegaste aquí?

Mi padre se vino por temas de trabajo, Argentina estaba más insegura y cuando mis hermanas, que son mayores que yo, empezaron a ser adolescentes, le dio respeto y aceptó la oportunidad laboral. Tuvieron que elegir entre Estados Unidos o España, y mi madre decidió Madrid.

¿Y qué tal fue la cosa de la adaptación?

Bien, yo ni me he enterado. Hay muchas cosas distintas, pero todo te enriquece. Intento ir una vez al año a Argentina, seguimos teniendo casa y mucha familia allí. De hecho, ahora hago conexiones tipo corresponsal para América TV, un canal argentino, y mi abuela está entusiasmada porque me puede ver.

Has trabajado mucho para Estados Unidos.

Sí, me dieron una beca en Atlanta, en Oglethorpe University, y trabajé en CNN. Empecé la casa por el tejado, y es verdad que es muy distinto al periodismo español, y al argentino ya ni te cuento.

¿Por qué el Periodismo?

Siempre he querido ser periodista. Con ocho años, en un verano que me aburría (mis hermanos son bastante mayores que yo, que vine de sorpresa, aunque luego mis padres dicen que he sido la alegría de la casa), me inventé un programa de televisión en el que entrevistaba a la familia, y hacía un periódico con noticias de lo que nos pasaba. Nunca recuerdo no haber querido ser periodista.

¿Tienes antecedentes?

No, en mi familia hay abogados, médicos, fisios…

De no haber sido periodista…

Me hubiera encantado ser jueza, cambiar las cosas, dentro de lo que se pueda.

Tienes una extensa trayectoria a tus 32 años, diez de ellos en Antena 3.

Hice la beca con ellos y en televisión empecé con 18 años, y en periódicos digitales. Aunque parezca que tenga mucha experiencia, todavía me queda mucho por aprender.

También te dedicas a la docencia.

Me gusta enseñar y me lo propuso la Universidad Francisco de Vitoria, con 24 años. Después se me ocurrió crear el Máster de Periodismo de Televisión, del que además soy directora. En cualquier caso, mi familia es lo primero.

"La trama de mi libro tiene periodismo, terrorismo islámico y amor"

Y preparas un libro...

Mi padre es abogado y ha publicado varios libros en Argentina, y yo crecí viéndole escribir, es como que lo mamas. La trama está relacionada con el Periodismo y combino el terrorismo islámico, que es el doctorado que yo hago, y una historia de amor, que también soy muy romántica. Quiero que los libros me aporten algo, en eso soy tal vez un poco intensa. Me gusta mucho la vida, soy muy de ‘mindfulness’. Una de mis hermanas es psicóloga y me introdujo en esta filosofía, que me ha ayudado a ser más paciente, menos exigente conmigo misma y a relativizar.

Escribes con bebé en casa...

La idea tiene tiempo, empecé a escribir antes de presentar el informativo matinal, que paró todos mis proyectos, porque lo de no dormir y empezar a trabajar a las tres de la mañana… Fueron años en los que me dediqué a presentar y a hacer deporte a duras penas. Me costaba concentrarme para escribir o estudiar. Ahora que me pasaron a ‘Deportes’ y me alterno con una compañera, pudiendo tener una semana libre, me he puesto como rutina dedicarle a la escritura las horas que duerme el niño la siesta o que está con su cuidadora o con mi madre.

Sientes pasión por el niño.

Ignacio tiene un añito y cinco meses y yo estoy feliz, es muy bueno. Tuve un embarazo complicado porque tengo una enfermedad genética, hiperemesis gravídica, y vomito mucho. Yo que quiero tener familia numerosa, ya me han dicho que los próximos embarazos serán igual. Pero bueno, luego he tenido un niño santo, la vida me ha recompensado.

¿Entonces vas a repetir?

Sí, sí, sí. Quiero tener tres o cuatro hijos. Vengo de familia numerosa y me apetece, luego no sé si podré o no…

Tu hijo tiene muchas papeletas para dedicarse al Periodismo. Su padre, Guillermo Santacruz, es periodista, y su abuela paterna es Victoria Prego.

Tienes razón, mi hijo tiene sangre periodista por todas partes.

¿Cómo es Victoria Prego?

Yo la quiero muchísimo, es una abuela estupenda. E imagínate qué suerte para mí, es uno de mis referentes profesionales, y a nivel personal es de las personas a las que más quiero. Soy una afortunada.

¿El amor surgió en A3?

Sí. Llevamos unos cinco o seis años juntos.

¿Cómo se te conquista?

Tengo que admirar a la persona. Nada por el físico, todo intelecto. Que sea muy divertido, necesito reírme, yo soy muy alegre y optimista. Y sobre todo que sea muy buena persona.

¿Cómo te tomaste el aterrizaje en ‘Deportes’?

Mi perfil es más informativo, he hecho política, cubrí PP, PSOE, Casa Real… Pero tenía que haber cambios y me pareció positivo salir de la mañana. Ahora tengo un horario normal, con un bebé lo agradezco. Hasta me ha cambiado el humor. Hay que demostrar que vales para todo.

¿Te gusta el deporte?

Me encanta. Esquío desde niña, tengo una elíptica en casa, es mi aliada ahora que tengo un bebé y en la pandemia. También me encanta correr; de hecho, estoy preparándome para la maratón de Nueva York cuando se pueda. También me gustan el tenis y el pádel.

Casi siempre se habla de fútbol.

En Antena 3 abrimos el espectro. Yo, como buena argentina, soy futbolera y de Boca, y me callo mi equipo de aquí (risas).

