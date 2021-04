Tras un parón en las redes sociales, la ex superviviente e influencer Patricia Steisy vuelve a estar dando guerra. La granadina ha intentado reconstruir su imperio en Instagram, en el que poseía más de un millón de seguidores y que constituía su principal fuente de ingresos, después de que un acosador consiguiera tumbarle la cuenta y que se la cerraran tras denunciársela en repetidas ocasiones. La joven, que además lucha contra una fuerte depresión, ha resurgido de sus cenizas, y ahora incluso está en posición ¡de dar trabajo a sus seguidores!

Lo que más le dolía a Steisy es que ella, con su anterior cuenta, tenía una red de personas que trabajaban con ella y que tenían sus propios negocios. Gracias a las redes sociales, según contó en su canal de MTMad, esas personas habían podido aumentar sus ingresos, que en algunas ocasiones, antes de empezar con ella, eran de cero euros, y ahora tenían dinero para poner un plato en la mesa y pagar sus alquileres e hipotecas. Según contó, eso era lo que a día de hoy le hacía más feliz, pero con la caída de su cuenta todo se desvaneció, así que ahora, más por ellos que por sí misma, ha tratado de reflotar su empresa.

Steisy busca a más gente

La colaboradora de televisión ha hecho un llamamiento para que todos los que estén buscando trabajo se pongan en contacto con ella, y a través de un cuestionario le cuenten su situación actual y de qué manera pueden aportar ellos para optar a trabajar con ella. Casi 1200 solicitudes le han llegado en apenas unas horas, y Steisy ha confesado que su equipo se pondrá en contacto con todos ellos en los próximos días. ¡Esto sí que es una buena influencer!

