Estela Grande y Diego Matamoros pusieron fin a su relación hace poco más de un año. Una ruptura propiciada tras el paso de ella por 'GHVIP' y después de que se rumorease mucho sobre un supuesto tonteo entre ella y Kiko Jiménez. Ahora, la ex gran hermana ha desvelado a través de su canal de 'Mtmad' qué siente realmente por su ex pareja y si se arrepiente de haber puesto fin a su matrimonio con el hijo de Kiko Matamoros.

La ex pareja de Diego Matamoros ha decidido sincerarse en su canal aclarando algunas de las suposiciones que sus seguidores tienen sobre ella. Uno de ellos le ha confesado a Estela Grande que sigue pensando que ella se arrepiente de haber roto con el hijo del colaborador y que todavía le echa mucho de menos. "No echo de menos a nadie y no me arrepiento", ha contestado de manera muy tajante, dejando claro que está segura del paso que dio en su relación.

Getty Images

Unas contundentes palabras con las que Estela Grande ha recalcado que no tienen ya ningún tipo de sentimiento por el que fuese su marido. Por su parte, parece que él tampoco se acuerda mucho de ella, y es que está cada día más enamorado de su actual pareja, Carla Barber, con la que está viviendo unas vacaciones de ensueño.

Para Estela Grande entrar en 'GHVIP' fue algo muy especial y ha asegurado que no se arrepiente de haber tomado esta decisión, a pesar de que esto provocó que su relación con Diego Matamoros se viese muy deteriorada. Una situación que terminó con la separación de la pareja.

Ahora, parece que ella no se plantea entrar en un nuevo reality. De hecho, ha reconocido que le han ofrecido entrar en 'Supervivientes'. Sin embargo, ella ha confesado que siente que ahora no es el momento y por eso decidió rechazarlo. ¿Podremos verla en Honduras en nuevas ediciones del programa?

