Kanye West podría haber vendido su documental por 30 millones de dólares

El artista ha tenido más de un episodio polémico en público. ¿Hablará de ellos, como la vez que publicó un vídeo orinando sobre un Grammy?

¿Está Kanye West inspirándose en Rocío Carrasco? Todo puede ser, y es que el rapero, diseñador y próximo ex marido de Kim Kardashian ha decidido contar su vida en un documental. Después de muchas luces y sombras, el artista se siente con ganas de narrar su vida, y aunque esta decisión la tomó hace años (para quien no lo sepa, siempre llevaba un camarógrafo pegado a la chepa que documentaba cada uno de sus movimientos, y al que se pudo ver también en el reality de su todavía esposa, 'Keeping up with the Kardashians'), ha sido ahora cuando Kanye ha firmado un contrato millonario para su emisión.

Al parecer, según todos los las fuentes de Billboard, habría llegado a un acuerdo con Netflix de nada menos que 30 millones de dólares, pero la plataforma aún no ha confirmado ni desmentido nada, y hasta se habla de fechas de estreno: finales de 2021. Un documental que, al parecer, Kanye habría adelantado ahora que se va a divorciar, y aunque habría un acuerdo prematrimonial, la guerra estará servida en más de un tema, y seguro que nos queda drama de separación para rato.

Aún está por verse qué momentos de su vida contará, y si incluirá el nacimiento, desarrollo, crisis y fin de su matrimonio con Kim, porque el camarógrafo le ha acompañado en varios momentos muy importantes de su vida desde el año 2000, como el fallecimiento de su madre -Donda West-, su ascenso al Olimpo de la fama, su relación con Kim o sus momentos más bajos de su enfermedad mental (sufre una fuerte bipolaridad). Aún está por verse qué momentos junto a la familia Kardashian se emitirán (que son los que tiene aún más salseo, porque por todos era conocida su aversión a algunos miembros de esa familia), pero desde luego ya se pueden echar a temblar...

