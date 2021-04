Oriana y Tony han repasado su relación, y tienen claro si volverían o no tras calificar su amor de "tóxico"

Así hablaba hace unos días Tony Spina de todas sus ex (incluida Oriana)

Para Tony Spina y para Oriana Marzoli, el amor se les escurre de las manos constantemente, y es que por más que conocen a gente con intención de tener una relación, al final, por H o por B, siempre acaban rompiendo. ¿Les rehúye el amor? Los dos parece que tienen claro que sí, y es que mientras ella aún no ha encontrado al hombre adecuado (su última relación, con Iván González, ha sido nefasta), él ha asegurado que todas las chicas con las que ha estado le han fallado (a pesar de que se habló de una posible infidelidad de él a Makoke). Ahora Tony está muy tranquilo con Marta Peñate, de la que ha asegurado que ha sido su "casualidad más bonita" (reconoce que no es para nada su tipo, pero se ha enamorado)... y Oriana ha dudado de ello.

La rubia, sin embargo, ha jurado en su canal de MTMad que Tony ha sido el único hombre del que se ha enamorado, pero aunque ha tenido una relación bonita, el italiano no era para ella: "Nuestro amor era bastante tóxico", ha apuntado él, así que la respuesta a si volverían o no estaba clara: ni de broma. "Creo que tenemos una amistad muy bonita", han coincidido. Sin embargo, no siempre fue así: desde que se conocieron en 2013 en 'MYHYV', su relación ha pasado por muchas etapas, y aunque ella reconoce que nada más verle bajar como su pretendiente, supo que Tony era para ella. Poco sabía que aquello, tras irse por él del programa, se iba a torcer tan rápido...

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A pesar de todo, lo volvieron a intentar en 2014, pero ni siquiera la madre de él estuvo de acuerdo: "Es una pareja incompatible, no estoy a favor de esta relación", dijo entonces. Razón no le faltaba: acabaron rompiendo y diciéndose de todo, pero al final prevaleció la amistad.

"No creo que Marta sea la pareja ideal de Tony"

El ex gran hermano VIP se ha mostrado ahora muy enamorado de Marta Peñate, a la que pudo conocer en profundidad en el reality 'Solos', y desde entonces está en una nube... pero Oriana, que le conoce bien, no cree que vayan a pasar el resto de su vida juntos: "No voy a entrar en si me parece más o menos fea, pero sé que no es su tipo", algo en lo que Tony estaba de acuerdo, pero ha acabado enamorándose de quien menos se lo esperaba: "Es verdad que en una discoteca no me habría fijado en ella, pero ella en mí tampoco" (algo que tampoco es cierto, porque contó recientemente que se liaron en los baños de una)... Y mira tú por donde, han acabado juntos. ¿Crees que durarán?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io