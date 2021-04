Descubre todo lo que ha sucedido en el pisito de 'Sola/Solo'

Bea Retamal ha vuelto a confiar en Dani G. para que haga de peluquero y le vuelva a hacer un cambio de 'look'. En esta ocasión, la ex gran hermana le ha pedido que le quite las extensiones que llevaba puestas, ya que era necesario quitárselas porque las tenía desde hace mucho tiempo y podían estropear su pelo. Sin embargo, parece que no está muy contenta con la decisión que ha tenido que tomar por el bien de su cabello y le ha impuesto una condición al ex tentador de 'La isla de Supervivientes' para poder volver a tener sexo.

La ex gran hermana ha comenzado a ponerse muy nerviosa al ver cómo poco a poco iba perdiendo su pelo. Para ella, este ha sido un reto muy importante y no ha podido evitar contestar mal a su chico mientras le quitaba las extensiones. "Qué mal me caes ahora mismo te lo juro", le ha indicado visiblemente indignada por lo que estaba sucediendo.

Pues a mí me encanta Bea con su nuevo look 😍 ¿A vosotros? https://t.co/SYy5yTT8e3 #Solos7A pic.twitter.com/zQ6cZQHo7r — Solos (@solosmitele) April 7, 2021

Sin embargo, Dani no ha perdido la calma en ningún momento y ha intentado tranquilizarle asegurándole que no iba a dejarle calva ni a hacerle daño. Sin embargo, bea Retamal, al ver cómo estaba quedando el resultado le ha asegurado que no iba a volver a tener sexo con él "hasta que tuviese sus extensiones puestas". Una advertencia que él se ha tomado a broma pero que ella ha dicho con el rostro muy serio.

Parece que Bea Retamal no se encuentra nada cómoda sin estas extensiones y por este motivo no quiere volver a mantener relaciones con su chico. "Con esta cara no", ha asegurado. ¿Dejaremos de ver 'endredonings' en el pisito de 'Sol@s'? Habrá que esperar para saber si ella aguanta la tentación y es capaz de cumplir con su condición de no volver a hacer nada con su chico hasta que vuelva a tener su pelo. Una decisión que, de momento, parece que Dani no se ha tomado muy en serio.

