La cantante Aitana está en la cresta de la ola, y cada uno de sus movimientos se analiza con lupa. Sin embargo, si miramos su Instagram, a pesar de sus 2,6 millones de seguidores y alguna que otra foto super 'cool' publicitando singles, discos o algún producto, parece el de una chica de lo más normal con sus salidas, su churri y su mascota... y precisamente uno de esos ha sido el motivo por el que la cantante de 'Vas a quedarte' ha tenido que pedir perdón, porque entiende que sus fans pueden estar hasta el gorro... pero es lo que hay, ¡porque ADORA a su perra!

Pues sí, Aitana ha pedido disculpas a sus seguidores por compartir tantas fotos de su mascota, y es que sabe que ellos esperan que publique cosas sobre ella y lo que hace todo el rato, pero no lo puede evitar: está enamorada de Sopa, que así se llama la perrita.

Sopa llegó a su vida en el verano de 2020 gracias a la asociación Huellas Accitanas, en la que la artista siempre se ha mostrado muy interesada por su labor. Tanto era así que cuando esta asociación rescató a la perrita, que por aquel entonces tenía dos meses y vivía abandonada por las calles de Guadix (Granada), colgó una foto en Instagram y Aitana hizo todo lo posible por quedársela tras meses dándole vueltas a adoptar un perro. Entonces le habían puesto de nombre Loba, pero la ex triunfita se lo cambió por Sopa. ¿Es su comida favorita? No: Sopa viene porque los vecinos, hartos de ver a la perrita deambular por el barrio llena de pulgas, la ahuyentaban tirándole cubos de agua, y como siempre iba 'hecha una sopa'... se quedó con ese nombre. Ahora, después de aquel calvario, el can vive como una reina de la mano de una de las artistas más queridas de nuestro país...

