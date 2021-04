Ivana Icardi ha revelado todos los retoques estéticos que se ha hecho

Los retoques estéticos y las operaciones para mejorar nuestros cuerpos están a la orden del día, y hasta quien parece que no se ha hecho nada nos podría sorprender. ¿La última famosa que lo ha hecho? Ni más ni menos que Ivana Icardi. La ex superviviente argentina ha confesado en su canal de MTMad todo a lo que se ha sometido, se está sometiendo y también lo que se quiere hacer en un futuro, y es que aunque todo en ella parezca natural, también tiene sus retoquitos para sentirse guapa y sacar la mejor versión de sí misma.

Ivana, actualmente, se está sometiendo a un tratamiento (todo apto para embarazadas) para reducir la celulitis, prevenirla y también mejorar la circulación, algo que le está viniendo genial en estos momentos por su estado. Tampoco ha dejado de mimarse, y lo último que se ha hecho ha sido una elevación de pestañas y un tintado de cejas con henna. Sin embargo, estos retoques son poco invasivos... ¿Se ha operado de algo?

La novia de Hugo Sierra ha revelado que hace años se operó del pecho: "Siempre un poco de más para compensar venía bien. Ya tenía, pero un poco más me gustaba. El cirujano me las dejó justo como quería, porque no se nota nada, y de hecho la mayoría de gente no lo sabía ni lo ha notado. Hasta yo cuando me las vi pregunté si me las había operado", ha bromeado.

También se sometió en 2020 a una bichectomía, que no es otra cosa que eliminar la grasa de los mofletes para perfilar la cara y hacerla más angulosa: "Me apetecía bastante, y era por un complejo que tenía desde hacía tiempo, porque tenía mucho cachete. Cuando me vi, me quería morir, porque estaba súper hinchada, porque además me habían quitado la muela del juicio de arriba. Me dijeron que el resultado lo iba a notar en unos 7 meses, y pensé que para qué me lo hice, y si no se me deshinchaba la cara… pero ahora estoy contenta", ha relatado.

Sus intervenciones futuras

Ivana no piensa parar aquí, y es que ha confesado que cuantas más se hace, mejor se ve, y se está volviendo una adicción, aunque siempre con mesura: "Una operación que tengo que hacerme, más por salud que por estética, es la de la nariz. Hablo nasalmente porque no respiro bien. Tengo el tabique desviado, tengo problemas para respirar… y la mascarilla encima no ayuda. Ahora no me puedo operar porque estoy embarazada, pero seguramente me tendré que operar a finales de este año… y también pienso ¿y si me la afino un poco ya que estoy? Tendré que pensarlo, aunque con la forma de mi nariz no tengo problema, porque la tengo respingona y bien".

También se ha mostrado muy interesada en el tratamiento de los 'foxy eyes' que levantan la mirada con hilos tensores y bótox: "Me tengo que informar del levantamiento de la mirada. Yo es verdad que la tengo un poco caída y tengo un poco cara de pena. Es algo que me llama mucho la atención".

