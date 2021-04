Antonio David Flores prepara su defensa ante las acusaciones de Rocío Carrasco. En el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en el kiosco, podrás ver los planes del ex colaborador de 'Sálvame' para responder a las palabras de la madre de Rocío y David, sus dos hijos mayores quien, entre otras cosas, ha contado cómo era la verdadera relación entre el ex guardia civil y Rocío Jurado.

Mientras la hija de Rocío Jurado continúa narrando el supuesto infierno que vivió al lado del ex guardia civil e incluso afirma que Antonio David le devolvió a su hijo con un brazo roto tras una de sus visitas, el malagueño viajó a Madrid para reunirse con su abogado, Iván Hernández, y estudiar los pasos a seguir. "Me alegro de veros. Estoy bien, tranquilo y fuerte”, aseguró antes de quitarse la mascarilla para dejar claro que no se encontraba demacrado y que no había estado escondido.

En sus primeras declaraciones desde que comenzara la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Antonio David explicó cómo estaban viviendo sus hijos mayores todo el tsunami provocado. "Rocío no se encuentra lo bien que debería de encontrarse y es obvio. Ella está fuerte. Estamos fuertes todos, que es lo importante en estos casos", dijo.

Se siente calumniado

GTres

El malagueño dejó claro que batallará en los tribunales: "Cuando llegue el momento, tomaré las acciones legales que tenga que tomar, las oportunas, las que me recomiende mi abogado. Básicamente porque se me está difamando, injuriando, calumniando, y creo que me encuentro en el derecho de poder hacerlo". Y añadió: "En el juzgado es donde se hace justicia". El ex colaborador de 'Sálvame', que perdió su trabajo en Mediaset, no podrá defender a su mujer, Olga Moreno, en 'Supervivientes'.

Antonio David aprovechó la presencia de los micrófonos para agradecer el apoyo que había sentido en esta etapa tan difícil: “Gracias a toda esa gente que simplemente está poniendo en cuestión el documental de Rocío y que se basan en aclarar hechos y aspectos que han pasado durante 25 años que están en hemeroteca. Afortunadamente, después de tantos capítulos, la gente está viendo las cosas con absoluta claridad. Pero esa gente que aún sigue apoyándola, ¿qué opinará sobre que cuente esa historia cobrando, por lo que he leído, dos millones de euros?".

¿Grabó a sus compañeros y a Ortega Cano?

GTres

También negó que tuviera en su poder un vídeo comprometido de Ortega Cano y Rocío Jurado, tal y como soltó Kiko Jiménez en el plató de 'Sálvame'. "Es rotundamente falso. Es más, animo a que saquen ese vídeo", sentenció. El único de sus antiguos compañeros que salió en su defensa fue Kiko Matamoros: "No vengo a cortarle la cabeza a nadie. Hay algo absolutamente inentendible desde los parámetros de una persona normal en Rocío Carrasco, ese aislamiento... Ojalá explique esa dejación con sus hijos y el ponerles en manos de un 'monstruo', según ella".

Hearst

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io