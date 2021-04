Nuria Bermúdez responde a Rocío Carrasco y lo hará por la vía legal. La 'verdad' podría no salirle gratis a la hija de Rocío Jurado ya que Nuria, una de las personas a las que alude en su revisión del pasado, ha vuelto a la palestra para anunciar que tomará medidas legales "por su relato absolutamente falso". La modelo, como se recordará, estuvo relacionada con dos de los protagonistas de los que ha hablado Rocío: Antonio David Flores y el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez. Bermúdez asegura que jamás se puso en contacto con Carrasco, como ella dice, y está dispuesta a llegar hasta el juzgado para demostrarlo.

"Persona tóxica"

La parte de la historia que ha indignado a Nuria es cuando Rocío, llorosa, comentó que, en la etapa en que Rodríguez Ménéndez entró en su vida a través de Antonio David comenzó a sentir terror porque "tenía atemorizadas a muchas personas con chantajes y vídeos". Y continuó: "Empecé a recibir llamadas que me inquietaban, entre ellas, la de Nuria Bermúdez. Me llamó por teléfono para ofrecerme una información que me sería muy útil para mi separación, aunque lo que realmente pretendía Nuria era tenderme una trampa para que le hicieran una fotografía con Fidel".

Nuria Bermúdez, a través de su abogada, ha enviado un comunicado: "La Sra. Carrasco imputó en el día de ayer en 'Contar la verdad para seguir viva' que mi representada se puso en contacto con ella y su actual marido, Fidel Albiac, para bajo el pretexto de facilitarle una información que la beneficiase en su divorcio, aprovechar el momento de la cita para que un tercero captase imágenes de Fidel y mi mandante y una vez manipuladas, borrando la imagen de Rocío Carrasco, fuesen utilizadas para algún fin que perjudicase a la pareja. Dicho relato es absolutamente falso. Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra.Carrasco. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada".

Pero Nuria también habla en sus redes: "Cuando una persona tóxica no pueda manipularte, buscará controlar la forma en la que otros te ven", escribe. Y asegura a una de sus seguidoras: "El karma es como una tarjeta de crédito, pagas ahora y más tarde recibes los intereses."

Antonio David, el de los 6 polvos

Así se habló un tiempo de Antonio David, a quien en el año 2000 le salió una Nuria Bermúdez que él negó como amante. Ella aportaba como prueba el plano de la casa entonces del ex guardia civil, la afirmación de que era un hombre de 'calzoncillos largos'. Y hasta le puso 'medida' a sus dotes amatorias cuando Karmele Marchante le preguntó en 'Tómbola' cuántas veces lo hacían en una noche: "Seis seguidas".

Con Rodríguez Menéndez

A Nuria, que se dio a conocer por desvelar que pasó una noche de pasión con Antonio David, se la relacionó también durante un tiempo con Rodríguez Menéndez (juntos arriba). El abogado, según Rocío Carrasco, “tenía atemorizadas a muchas personas con chantajes y vídeos personales, era una persona que demostraba no tener ningún tipo de escrúpulos. Era terrorífico y a Antonio David le vino como anillo al dedo. Lo usó y lo utilizó para llevar a cabo lo que él quería. Pasó de infundir miedo a infundir terror”, aseguró.

