Diego Matamoros y Carla Barber han estado disfrutando de unas románticas vacaciones en México. La pareja decidió pasar sus vacaciones de Semana Santa disfrutando de una bonita escapada a este país. Sin embargo, parece que la vuelta no ha sido tan idílica para ellos y es que, pocas horas después de su regreso, el hijo de Kiko Matamoros ha compartido una fotografía con sus seguidores mostrando el aparatoso 'accidente' que ha tenido en casa.

A través de sus 'stories' ha compartido una fotografía en la que se puede ver cómo tiene un par de heridas con sangre en su pierna que ha tenido que tapar. Una instantánea que ha acompañado de un texto en el que se puede leer: "Problemas de casa". Sin duda, un aparatoso accidente que ha sembrado la duda entre sus seguidores sobre cómo ha podido hacérselo, ya que él no ha explicado nada más a través de sus redes sociales.

Instagram

Mientras que él ha experimentado un regreso muy aparatoso a España, Carla Barber ha vuelto a su rutina de trabajo con una anécdota muy especial. La novia de Diego ha confesado que ha vivido un momento muy bonito al regresar a su clínica y encontrarse con una persona de 60 años que le conocía por haber visto uno de los vídeos que ella subió a 'YouTube'.

Sin duda, un regreso muy diferente al que ha tenido Diego Matamoros, que seguro que habría preferido seguir disfrutando de las playas paradisíacas de México. Un bonito viaje que tanto él como Carla Barber no han dudado en dejar retratado con numerosas fotografías a través de sus redes sociales. La pareja, que ya lleva más de un año junta, está cada día más unida y son muchos los planes de futuro que tienen pensados realizar juntos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io