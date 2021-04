Mira que se ha hecho de rogar Lady Gaga, pero por fin nos ha dejado verla ¡vestida de novia! A ver, no se va a casar con su novio, Michael Polanski, pero algo es algo, y es que de esta guisa hemos podido ver a la cantante de 'Bad romance' por las calles de Roma, mientras grababa su boda ficticia para la película 'House of Gucci', de Ridley Scott. Gaga hará en esa película de la mala malísima Patrizia Reggiani, viuda del nieto del fundador de la casa de moda, con el que se casó... y al que mandó asesinar en 1995. Todo un dramón de locos que le valió el apodo de 'la viuda negra de Italia'. Ahí es 'ná'.

El look que luce Gaga no es precisamente similar al de la boda de Patrizia y Maurizio Gucci (al que da vida el actor Adam Driver) en 1973, y es que mientras ella llevó un vestido completo sin escote y manga larga, Gaga lucirá transparencias en la zona del pecho y un escote en V. Eso sí, el moño de varios kilos y el velo no han faltado. ¿El detallazo? Unos tacones de Manolo Blahnik con pedrería, y que son exactamente iguales (pero en otro color) que los míticos que lució Sarah Jessica Parker en su boda con 'Big' en 'Sexo en Nueva York.

Por lo pronto habrá que esperar para ver el resultado final del proyecto (se baraja finales de noviembre de este mismo año), pero se espera que sea, como todo lo que toca Ridley Scott, una maravilla. Es más: la propia casa Gucci está encantada con esta película, y han dado todas las facilidades del mundo para aportar veracidad, hasta tal punto que algunos de los looks de la película han salido directamente de los archivos de la firma.



Today in Rome (Chiesa Di Santa Maria In Portico In Campitelli) filming of the wedding takes place: #PatriziaReggiani & #MaurizioGucci.

Pic shows their actual wedding in 1973.#LadyGaga #AdamDriver #HouseOfGucci #Rome pic.twitter.com/evL3QEbyT3 — LORD GAGA OF YOUTUBE ♪ (@NlHILIST) April 8, 2021

Gucci, una familia llena de conspiraciones, celos y peleas

El asesinato de Maurizio Gucci conmocionó a Italia en 1995. Patrizia estaba furiosa después de que su marido empezara a verse con otras mujeres más jóvenes antes y después de su separación (que fue en 1988, pero se divorciaron en 1991) y, presa del pánico por ver en juego la herencia de 150 millones de euros de sus hijas -Allegra y Alessandra-, contrató a un sicario para que matara a su ex marido. Se trató de Benedetto Ceraulo, un pizzero endeudado al que ella pagó 300.000 euros, y llevó a cabo el plan matando a Gucci en las escaleras de su oficina. Él fue condenado a cadena perpetua, y ella pasó 18 años en la cárcel, para luego pasar a cobrar una pensión de 1 millón de euros anuales, tal y como había acordado ella con Maurizio en su divorcio.

