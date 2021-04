Marta López ya ha comenzado su nueva aventura en 'Supervivientes'. Los colaboradores de 'Sálvame' han querido transmitirle todo su apoyo desde plató y han confesado que les encantaría que pudiese ganar su compañera. Sin embargo, ha habido una persona del programa que no ha estado del todo de acuerdo con esta afirmación. Lydia Lozano ha reconocido que ella no tiene tan claro que quiera que sea la ex de Alfonso Merlos la persona que consiga ganar el concurso. Una confesión que ha provocado que Kiko Hernández termine estallando contra ella.

El colaborador se ha mostrado muy molesto y ha confesado que siempre que un compañero se va del plató hay alguno de los colaboradores que comienza a hablar mal de él. "¿Eso lo dices tú? Marta y yo no nos hablamos", le ha recriminado Lydia Lozano, dejando claro que no cree que esté traicionando a ninguna compañera porque no mantiene ningún tipo de relación con ella.

Telecinco

Lo cierto es que Lydia Lozano y Marta López sí que mantuvieron una amistad en el pasado. Sin embargo, esta se vio perjudicada después de que la concursante de 'Supervivientes' terminase desvelando un secreto sobre Charly, el marido de la colaboradora. Esto provocó que Lydia decidiese romper completamente su relación con Marta y parece que desde entonces no han vuelto a hablar.

Pese a todo, Kiko Hernández, que es amigo íntimo de Marta, ha confesado que él cree que debería tenerle un respeto a su compañera e intentar apoyarle en esta nueva aventura. El colaborador le ha asegurado que su amiga es una persona de "fiar" y que Lydia Lozano debería estar muy agradecida con ella por no haber contado todos los secretos que conoce de su relación con Charly. "Es de fiar porque en este mundo cualquiera te vende por dos duros".

Una afirmación con la que no está nada de acuerdo Lydia Lozano, ya que cree que no fue nada fiel a Charly y ha recalcado que Marta no tiene nada que contar porque no ha ocurrido nada. "Tengo la libertad de decir si me gusta o no", ha indicado. Lo cierto es que este tema ha provocado que los colaboradores dejen de hablarse, y es que Kiko Hernández no quiere saber nada de Lydia tras ver su actitud.

