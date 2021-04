Ay, qué sería de María Barranco y Cayetano Rivera si Paz Padilla les hubiera pillado en esos momentos de 'fuera mascarilla'. La presentadora hubiera cogido su spray desinfectante y lo habría utilizado a modo de 'arma defensiva' para que ni la actriz ni el torero se les acercase. Y ya, de paso, les hubiera explicado, como a unos niños de 6 años, cuál es la forma correcta de llevar esta protección para evitar contagios por coronavirus.

Vale que María se la quitó para posar en un photocall en el que había todas las medidas de seguridad y distancia, pero lo de Cayetano... ¿para estornudar? El marido de Eva González no es de los que cuando le preguntan "¿Y qué has aprendido de esta pandemia?", contesta: "A aguantar la tos y los estornudos".

María y Cayetano lideran nuestros ranking del horror de la semana, pero hay más... No te lo pierdas porque las mascarillas también traen quebraderos de cabeza a otros famosos.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

María Barranco, ojos que no ven...

Agencia

Después de criticarla en televisión por su discurso anti medidas pandemia, era lógico que María Barranco no quisiera encontrarse con Victoria Abril, pero ¡que alguien le diga que no puede seguir el resto de su vida ocultándose tras una mascarilla!

Cayetano Rivera, se trata de prevenir, compartir

Agencia

¿Sabéis que hay quien dice que Cayetano es el más guapo de los hermanos Rivera? Pues... Sí, lo de estornudar y quitarse la mascarilla no queda bonito...

Sophie Turner-Smith, otra que no sabe usar la mascarilla

Agencia

Gorro para la cabeza, puesto. Abrigo para el frío, puesto. Zapas cómodas a juego con el chándal, ok también. Mascarilla... Ohhhh Una pena, porque con lo ‘discreto’ del atuendo de la modelo Sophie Turner-Smith le resultaría complicado pasar desapercibida mientras pasaba de la pandemia. Sobre todo porque su marido, el actor Joshua Jackson, sí la llevaba ¡y roja que llamaba bien la atención!

Antonio Banderas, ¿volverá a presentar los Goya?

Agencia

Que no, que Antonio Banderas no va a repetir presentando los Goya, que ya no quiere volver a llamar a sus colegas para presumir otro año de amigos en Hollywood. ¿No le veis la cara de 'déjame ya'?

Gilese Bündchen, como fotógrafa... no tiene precio

Agencia

¡El susto que debió llevarse el pobre que recibiera el selfie de la modelo cuando lo abriera y viera en primerísimo primer plano unas amígdalas! ¡Qué alguien le diga a Gisele Bündchen que no tiene que acercar tanto la cámara! Ah, por cierto, y súbete la mascarilla. Gracias.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io