Fani Carbajo ya se retocó los labios hace unos meses... pero no ha terminado convencida y ha optado por otro procedimiento

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' también se ha aumentado, por segunda vez, los pechos

Fani Carbajo se ha aficionado a los retoques estéticos, y desde que saliera de los tres realities en los que ha estado ('La isla de las tentaciones', 'Supervivientes' y 'La casa fuerte'), no ha parado de hacerse, sobre todo, tratamientos para verse más guapa. Ahora, sin embargo, ha ido a algo más invasivo ¡y se ha aumentado los pechos! Ella ya tenía una operación de aumento que se hizo hace 8 años, pero ahora que tenía que cambiar las prótesis, ha aprovechado para ponerse algo más: "Me operé cuando di a luz a mi hijo, y en un pecho me puse 350 cc y en el otro 480 cc. Era una barbaridad, pero a pesar de la diferencia tampoco se notaba. Han pasado 8 años y ya me tocaba cambiar las prótesis… así que ya que estaba me he puesto una talla más, 600 cc, pero es que para mi cuerpo están bien, y me han quedado de manera natural, como quería, no quería dos bolas", ha contado en su último capítulo para MTMad.

Mediaset

La colaboradora de televisión llevaba tiempo pensándolo y comentándolo con su chico, Christofer (que también se ha hecho sus cositas), y al final ha llegado a la conclusión de que le iban a criticar igual, pero como ella ha demostrado desde el principio que le da exactamente igual, ha decidido ir hacia adelante... y también se ha operado los labios.

Mediaset

El pasado septiembre compartió que se los había aumentado un poquito con ácido hialurónico porque tenía complejo, pero no consiguió lo que buscaba, y ha optado por un procedimiento con otra sustancia: "Lo de los labios ha sido una cosa meditada durante años, porque tenía complejo, pero también mucho miedo de que me cambiara mucho la cara", ha contado... y su miedo se hizo realidad.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nada más pincharse, y pasadas algunas horas, la cara de Fani era un cuadro, y así lo transmitía ella, que llegó a pensar en quitárselo nada más hacérselo: "Al verme recién pinchada me he asustado mucho porque me parecía demasiado, pero me ha dicho la doctora que no me preocupe, que va a bajar. De hecho, me ha dicho que va a bajar tanto que en un par de semanas, cuando me haya acostumbrado, igual le digo que me pinche otra vez… pero le he dicho que no, que de momento así. Además, si aún así no me gusta, se puede quitar", ha revelado con los labios amoratados e hinchados de los pinchazos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io