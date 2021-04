La ex gran hermana Yoli Claramonte tiene su futuro de lo más planeado, o al menos esa es la sensación que nos da tras ver su último vídeo para su canal de MTMad. La joven está ahora en un momento feliz de su vida, pero también en 'stand by', y es que entre el embarazado de Jimena (con el que, por cierto, ha revelado que ha engordado ya 8 kilos) y la pandemia, lo único que apenas puede hacer es esperar a dar a luz, que será cuando continúe con sus proyectos. De momento, lo que le ocupa sus problemas profesionales, además de su faceta de influencer, es su nueva pastelería, pero ha confesado ya que en cuanto nazca Jimena ¡se va poner manos a la obra para cambiar muchas cosas!

Por lo pronto, casarse: Jorge le pidió matrimonio hace varias semanas, y ella está como loca por darse el 'sí, quiero' con su chico (aunque para ella será su segunda boda tras casarse con Jonathan en 2017). Además, de aquí a unos años ha revelado que, aunque está enamorada de su casa (y la han reformado hace poco), seguramente se vayan a una más grande, y es que aquí viene el 'quid' de la cuestión: ¡piensan tener más hijos!

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Aún no ha dado a luz a se segunda hija y Yoli ya está pensando en el tercero y los que vengan: "Me gustaría tener 3 hijos, y si se puede más, más. Yo encantada de la vida", ha confesado, y es que está empeñada en tener un niño (y además quieren que se llame Jorge, como él). Además, en lo profesional, aunque ahora está contenta, tampoco descarta volver a pisar un reality... y ya sabemos que lo que Yoli se propone, lo consigue: "Ahora mismo no, evidentemente, pero no me importaría ir a 'Supervivientes', por ejemplo, porque creo que es una gran experiencia. O a 'GH VIP' o 'GH DÚO'… no lo descarto. Pero a 'La isla de las tentaciones' sí que no", ha dicho tajante.

Mediaset

El pastizal que gana, al descubierto

Entre las preguntas que ha respondido de sus fans, siempre se repite una, y ahora por fin se ha mojado: "¿Ganas más de 5.000 euros al mes?", querían saber, y ella no ha tenido reparo en despejar las dudas: "Como buena autónoma, hay meses que sí he cobrado más de 5.000 euros y otros que no… pero de ese dinero hay que pagar facturas, IRPF, IVA, trimestrales, impuesto de sociedades… o sea que no se te queda ese dinero para ti", ha explicado.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io