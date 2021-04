‘Sábado Deluxe’ no ha perdido la oportunidad de hablar largo y tendido sobre todas las novedades acerca de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Jorge Javier Vázquez, que siempre dice lo que piensa, tomó varias veces la palabra para comentar el duro testimonio de Rocío Carrasco, quien no deja en muy buen lugar a su exmarido, Antonio David Flores. En su opinión, la veracidad sobre las vivencias que narra la hija de Rocío Carrasco “es incuestionable”. "Para mí lo fundamental es eso, no nos podemos perder en los andenes, hay que seguir el camino principal", indicó.

Pese a que Jorge Javier y Antonio David han protagonizado tensos momentos cuando coincidían en el plató de ‘Sálvame’, el presentador ha querido dejar claro que su relación no era tan mala como los espectadores desde su casa podrían llegar a pensar. "He trabajado aquí con Antonio David y me he llevado muy bien con él... Hemos tenido 'colegueo', nos hemos reído mucho dentro y fuera... Y él en los platós se ha victimizado en la relación conmigo", se lamentó.

Telecinco

Sobre las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, quien ha estado callada desde hace más de dos décadas, opinó: "Yo creo que lo esencial de lo que está contando Rocío Carrasco nadie puede ponerlo en duda, es la parte más importante. El resto de detalles, para mí, son anecdóticos. Lo importante es conocer el testimonio de una persona contando algo tan difícil de testificar y ahora lo estamos descubriendo".

Poco antes de que Antonio David fuera vetado en ‘Sálvame’, el que fuera colaborador del espacio de Telecinco arremetió duramente contra el presentador, con frases tan lapidarias como estas: “Su síndrome es el de estar demasiado arriba y pensar que no va a caer nunca”, “Puede que haya más gente que no le trague a él que a mí” o “Igual se tenía que haber molestado en conocerme más”.

