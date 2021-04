¡Carolina Sobe se ha puesto manos a la obra para perder todos los kilos que dice que le sobran! Nada más entrar en ‘Sábado Deluxe’, la mediática colaboradora, enfundada en unas llamativas mallas, se marcó una sentadilla para dejar constancia de que cada vez está más en forma. “Hay abuelas que bajan más”, bromeó Jorge Javier. El entrenador personal que le está ayudando en su empresa, quiso destacar algunas partes de su voluptuosa anatomía. “Tiene muy buena zona de glúteos y muy buena cadera”, reflexionó. El objetivo de Carolina es el de perder 25 kilos antes de septiembre. Eso sí, va por buen camino, ¡ya que desde que incorporó el deporte a su vida se ha deshecho de 12!

Telecinco



“Vas a parecer la hija de Michelle Obama”, ironizó el presentador. “Yo soy de hueso ancho. Ahora como de todo, pero ordenado”, confesó la entrevistada. En el terreno amoroso, Sobe explicó que no tiene pareja porque está algo desencantada. “No, no me apetece, la gente es muy rara”, aseguró. Sin embargo, acabaron sonsacándole que acaba de terminar una relación que no había salido según lo previsto. “Dicen que la distancia hace el olvido. Vivía en Lugo, en Galicia. Ahora no me apetece tener nada, estoy bien así”.

Pese a todo, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ confesó que en estos momentos tiene un roneo con alguien… “Hay una cosa muy interesante en Sevilla… Pero no tengo ganas de nada. Estoy muy centrada en mi trabajo”, expuso. Lydia Lozano quiso aportar más datos y explicó que el susodicho es un entrenador de porteros de fútbol. “Tan solo es un conocido… ¡Pero es más mono!”, aclaró Sobe.

Telecinco

Carolina, que compagina sus apariciones televisivas con su trabajo en una clínica de depilación láser, reveló que entre sus clientes se encuentran Jorge Javier Vázquez y Miguel Frigenti. “No me ha dado vergüenza quedarme en bolas y mira que soy muy vergonzoso”, dijo el presentador. “Me hago también pene y testículos, si no, cuando haces sexo oral, se queda algo entre los dientes”.

Cabe recordar que hace seis meses la ‘ex gran hermana’ visitó el programa nocturno para confesar que acababa de pasar por una situación muy complicada. Uno de sus vecinos la acosaba, lo que le llevó a sufrir una crisis de ansiedad que le hizo engordar 30 kilos y provocó que tuviera que cambiarse de domicilio. "Cuando llegaba de trabajar por la noche él estaba esperándome en el portal borracho", explicó.

