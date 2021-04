Descubre todo lo que ha pasado entre Bea y Dani en el pisito de 'Solo/Sola'

Bea Retamal y Dani G. ¡se casan! La pareja está segura de la gran unión que han conseguido tener en el pisito de 'Solo/Sola' y ahora han querido sellar su amor con una gran boda. Todo comenzó como una broma entre ambos donde hablaban sobre la posibilidad de casarse si llegaban al día 100 viviendo juntos en el pisito. Sin embargo, parece que sus ganas de dar un paso más en su relación son más fuertes y, finalmente, Dani ha decidido lanzarse y pedirle a la ex gran hermana que se case con él ¡ya!

"¿Y si estamos aquí 100 días casados ya? Yo estoy de locos contigo y me encantas, me gustas mucho. Cuando salgamos de aquí vamos a estar juntos, te lo digo de verdad", ha confesado el ex tentador de 'LIDLT'. Toda una declaración que Bea Retamal no ha dudado en responder con un rotundo "sí", y es que ella está deseando poder casarse con su chico.



Bea Retamal le ha confesado a Dani que, desde la primera vez que se vieron, ella ya supo que quería estar con él."Casarme es una de las ilusiones de mi vida y más con una persona como tú. Yo me caso ya, ahora en pijama... sin traje y sin nada. De verdad que quiero".

La gran boda, que tendrá lugar mañana, contará con una gran lista de invitados y una divertida despedida de solteros. Una ceremonia que están preparando a contrarreloj. De momento, lo que sí que tienen ya son sus anillos de compromiso, unas bonitas alianzas que ya han podido ver y mostrar a los espectadores.

La pareja está tan segura de su decisión que se está planteando llamar a un juez para que sea él el que oficie su boda y así hacerlo totalmente oficial. Un momento muy especial para el que se están preparando con mucha ilusión. De hecho, Bea y Dani ya tienen elegidos sus trajes de boda. Una decisión que han tomado realizando una videollamada con sus respectivas madres por separado, ya que ver a la novia antes de la gran ceremonia trae mala suerte.

La relación de Bea y Dani comenzó pocos días después de comenzar su aventura en el pisito de 'Sol@s'. A pesar de que la ex gran hermana entraba al concurso con pareja, no pudo controlar la atracción que sentía por su compañero y ambos terminaron cayendo en la tentación. Desde entonces, nos han regalado grandes momentos dentro del pisito donde hemos podido ver desde su primer 'edredoning' hasta sus primeras peleas de enamorados. Una relación que comenzó como una simple atracción y que parece que poco a poco se está convirtiendo en algo mucho más serio.

