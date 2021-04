Anita Matamoros y David Salvador han roto tras más de tres años de relación. La 'influencer' ha sido la encargada de confirmar la noticia a través de un 'stories' en su perfil de 'Instagram'. La hija de Kiko Matamoros ha respondido con total sinceridad a las preguntas de sus seguidores y ha admitido que decidieron poner fin a su relación hace un tiempo. Además, ha querido explicar los motivos por los que han optado por poner punto y final a su relación.

"Siempre digo que expongo mi vida pero hay un porcentaje que me lo guardo para mi y que así seguirá siendo. En este caso no es solo mi vida sino también la de él, por eso os pido mucho amor y respeto", ha comenzado explicando a través de sus redes sociales.

La hija de Kiko Matamoros ha desvelado que aunque ya no son pareja siguen sintiendo un gran cariño el uno por el otro. "Es una persona muy especial para mi. He aprendido y crecido con él. Guardamos el mejor momento de nuestra relación "ha indicado. Además, ha desvelado cuáles son las razones por las que han querido tomar esta drástica decisión. "No ha ocurrido nada en concreto, simplemente son cosas que pasan y antes de desgastar la relación hemos preferido parar", ha confesado.

De hecho, una prueba de la gran amistad que sigue existiendo entre los dos es que Anita no ha querido borrar las pocas fotografías que tenía en sus redes sociales junto a su ya ex pareja. Un gesto con el que deja claro que no quiere olvidar los bonitos momentos que compartió junto a él y que no existe ningún tipo de rencor entre los dos.

Pese a todo, Anita Matamoros ha reconocido que ahora se encuentra muy bien y muy feliz. "Me estoy conociendo más y aprendiendo mucho". Parece que la hija del colaborador tiene claro que esta ha sido la mejor decisión que han podido tomar y ahora se encuentra totalmente recuperada de la ruptura.

