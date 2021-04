Carla Vigo se ha lanzado al mundo de la moda y la perfumería. La hija de la fallecida Érika Ortiz y Antonio Vigo es toda una artista y si ya ha demostrado sus dotes para el baile, ahora ha debutado como modelo e intérprete en un corto publicitario de la firma Ship&Company, el que presenta su propio perfume: 'Carla Intense'.

El filme, que se ha rodado en Granada, se titula 'Carla, una historia de amor' y está protagonizado por la sobrina de la Reina y Laura Cano. En él, se muestra el encuentro romántico de ambas en un ambiente de estética vintage. La propia Carla es una gran defensora de los derechos LGTBI y a través de sus redes ha declarado abiertamente su bisexualidad.

"Guapísima", "Muy guapa", "Tu color es el rojo", "Mucha suerte"... son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores de Instagram en la publicación.

En el spot, la sobrina de la Reina lleva un vestido largo rojo intenso (el color favorito de Letizia) y posa con su fragancia, Carla Intense, que ya está a la venta en la web de la firma por 24,95 €. ¿Habrá pensado en regalársela a su tía?

Carla, muy activa y sin filtro en las redes, puede convertirse en la nueva pesadilla de la familia real. La sobrina política de Felipe VI ha estado viviendo en Alemania, donde trabajó cuidando a niños en una casa particular, estudiando alemán y seguir formándose para su gran pasión: el baile. Pero en navidad regresó a Madrid, donde parece haberse centrado en su faceta interpretativa.

